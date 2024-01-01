В Києві показали перший український електробус

Модель А08611 середньої розмірної групи Чернігівського автозаводу отримала назву "Мальва-Електро". Це своєрідний натяк на те, що базовою платформою для акумуляторної машини послужила дизельна "Мальва", про який редакція Авто24 розповідала весною.

Характеристики новачка не гірші від класичної пасажирської машини. Електробус завдовжки 9,5 м має повну масу 12,5 тонни. Це практично відповідає закордонним аналогам такого класу.

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Привід ходової тут від електродвигуна ДТА-140-4У1 потужністю 140 кВт/190,3 к.с. Його живить літій-іонна батарея місткістю 185 кВт-год від молдавської компанії "Інформбізнес".

Салон має паспортну місткість 53 пасажири, з них майже половина може сидіти (24 місця). Також в зоні накопичення відведено місце для розміщення крісла на колесах для людей певної категорії чи дитячі коляски.

Відеокадри презентації автобуса "Мальва-Електро". Ілюстрація:"Еталон"

Тут передбачено всю сучасну атрибутику комфорту, починаючи від системи інформування і закінчуючи штатним кондиціонером. А ось обігрів конвекторною системою здійснюється від дизельного мотора стандарту Євро 6.

Завдяки такому рішенню з обігрівом економиться потенціал батареї і зростає пробіг без підзарядки. Тестові випробування показали запас ходу у 200 км.

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Повідомляється, що електробус "Мальва-Електро" пройшов випробування. Попереду ще процедура сертифікації.

Щодо вартості, електрична версія буде втричі дорожча за дизельну "Мальву", цінник якої коливається в 100–110 тис. доларів без ПДВ.

"Якщо порівнювати з європейськими аналогами, то польський Solaris або турецький Otocar з майже таким функціоналом і габаритами коштуватимуть 530-550 тисяч без ПДВ. Тобто ми розуміємо, що електротранспорт – це недешева справа", – підкреслив президент корпорації Володимир Бутко.

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Про це все йшлося на пресконференції, відеозвіт якої подав Інтерфакс-Україна, де проходив захід. Безпосередньо презентаційний сюжет про електричну "Мальву" розміщено в хронометражному проміжку 7:42 – 11:49.