Новий міст на Чернігів має простояти 100 років

Як ми повідомляли раніше, рух першою чергою було запущено ще в травні. Тоді ми написали, що міст повністю введуть в експлуатацію у листопаді. Втім, рух у повному обсязі по двох смугах у кожному напрямку відкрито на півмісяця раніше.

Відтепер працюють обидва проїзди моста. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили в компанії Autostrada, головному підряднику будівництва. Цей об’єкт вважається одним з найбільших інфраструктурних проєктів України.

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Нагадаємо, що міст у напрямку Києва під час облоги міста російські окупанти підірвали, відрізавши шлях для евакуації мирного населення в центральні райони країни. Будівельникам довелося розчищати дно від 400-тонних шматків металевих конструкцій. Їх піротехніки підривали під водою, а потім водолази розрізали ці замулені конструкції на 11-метровій глибині.

Фото: Autostrada

Інженери розробили спеціальний тяговий пристрій, щоб дістати з річки ті уламки, оскільки їх будь-яким іншим способом неможливо витягнути. За короткий термін інженери проєктного інституту "Автострада" розробили проєкт нового моста, спорудження якого тривало майже 2 роки.

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Роботи велися за системою Design&Build, що дозволяла проєктувальникам та будівельникам працювати паралельно. Мостовий комплекс на Десні поєднав у собі всі технології будівництва доріг та мостів.

Фото: Autostrada

Щоб забезпечити рівень судноплавства, висоти води та всі геометричні параметри, найдовший 106-метровий прогін над руслом річки зробили металевим без опор у воді. Балки для цього прогону були виготовлені з останньої довоєнної партії металу легендарної маріупольської "Азовсталі".

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Монолітні залізобетонні прогони мосту виконано над берегами. При спорудженні цих прогонів використали конструкції пост-напруженого бетону. Така конструкція легша, міцніша, довговічніша та естетичніша.

Фото: Autostrada

Для зручностей використано розвʼязки з обох сторін моста, є підземний перехід, велодоріжки та проїздами для маломобільних осіб. Житлові будинки поряд з мостом захищені шумозахисними екранами. На опорах освітлення встановлено декоративні скляні панно із зображенням історичних пам’яток Чернігова.

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Мостовий комплекс оснащено системою моніторингу, яка контролює стан елементів конструкції під час транспортного навантаження, та метеостанцією, що фіксує та відображає на табло температуру дорожнього покриття, погодні показники, сповіщення про ДТП, обмеження руху тощо.

Фото: Autostrada

Autostrada на цьому об'єкті працювала цілодобово, по 1000 людей у кожній зміні. Було долучено сотні одиниць власної техніки: бурові установки, палебійні машини, плавзасоби. Зокрема, зібрано унікальний козловий кран висотою 24 м та вантажністю 100 тонн.

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Мостобудівельники Autostrada забетонували найдовшу суцільну монолітну прогонову будову довжиною 122 метри 49 сантиметрів та 3 міліметри. Цей процес тривав безперервно майже 2 доби.

Заявлений термін експлуатації нового мосту – не менше 100 років!