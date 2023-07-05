Тепер водіям не потрібно користуватися об’їздом, а це заощаджений час та зекономлені гроші громадян та бізнесу. Але поки що діють обмеження для ваговозів.

5 липня о восьмій ранку поїхав перший транспорт відбудованою тимчасовою переправою через річку Десна. Цей міст чернігівці називають “Київським”. В березні 2022 року росіяни повністю знищили два металеві 80-метрові прольоти цього моста.

“Облаштування переправи зайняло близько року. Роботи були ускладнені тим, що на дні річки все ще перебували потужні боєприпаси, які потребували знешкодження. Окрім цього, всі роботи відбувались паралельно з ліквідацією наслідків перебування окупантів”, – говорить очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.

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“На 11-ти метровій глибині лежала не тільки 400-тонна конструкція старого мосту, а й залишки інших мостів, які будувалися на цьому місці з 19 сторіччя, – згадує керівник будівельної компанії “Автострада” Максим Шкіль. – Щоб влаштувати тут нові опори та збудувати тимчасовий міст, перш за все, потрібно було повністю розчистити дно. І це була справді титанічна робота, в якій ми задіяли величезну кількість техніки та працівників”.

Робота справді була колосальною та комплексною. Спочатку піротехніки підривали затоплені балки. Після них на дно опускалися водолази, які розрізали шматки конструкції. Інженери “Автостради” сконструювали спеціальний тяговий пристрій, який стягував шматки до берега, адже найважчі не міг підняти з води жоден кран.

Водолази здійснювали підводну різку в екстремальних умовах: велика глибина, холодна вода, висока швидкість течії, видимість під водою – не більше 30 см. Вода постійно несла пісок та коріння дерев. Рівень замулення балок на дні сягав понад 7 метрів. Всі роботи виконувались вручну, на глибині 11 метрів, щоб розмити балки, залучали земснаряди.

Під час будівництва сталося дві повені, в тому числі під час найбільшого зимового паводку на Десні за останні 129 років. Тричі ріка несла з Білорусі уламки криги. Будівельники мали змогу працювати лише з плавзасобів, однак не зупиняли робіт.

За словами міністра Інфраструктури Олександра Кубракова, “обмеження руху на цьому мості поки стосуються тільки вантажного транспорту — проїхати ним зможуть вантажівки загальною масою до 18 тонн і навантаженням на вісь до 7 тонн”.

Паралельно з цим Autostrada будує новий сучасний 628-метровий міст на 4 смуги руху – це капітальна споруда на основній київській трасі, яка нарешті розвантажить недобудований міст через Десну у Шестовиці та дорогу Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

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Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині силами Міністерства відновлення та Агентства відновлення забезпечено тимчасовий проїзд через 20 тимчасових споруд, капітально відновили 6 мостів ще на 6 спорудах активно ведуться будівельні роботи.