Внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 346 мостів, 157 з них розташовані на державних дорогах. 25 мостів наразі перебувають на етапі відновлення.

Вже відкрито рух відремонтованим мостом на Вінниччині та частиною мосту на Житомирщині. 100-метровий міст через річку Сіб відкрито для проїзду у Вінницькій області. Шляхопровід відновлює пряме транспортне сполучення на маршруті між Вінничиною та Одещиною.

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Рух мостом для вантажного транспорту був закритий через аварійний стан опор півтора роки тому. Об’їзний шлях становив 5 кілометрів. Через реверсивний рух на підʼїздах збиралися кількакілометрові затори.

За цей час міст розширили, відремонтували опори та прогонову будову, встановили освітлення і проклали нове покриття.

Ще один проект реконструкції транспортної інфраструктури Міністерство спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізує на Житомирщині. Вже відкрито рух першим відбудованим проїздом мосту на трасі Київ – Чоп. Дорожники ремонтують міст частинами, аби не зупиняти рух на одному з ключових шляхів країни. Ця переправа через річку Дубовець на початку повномасштабного вторгнення була зруйнована.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Держагентством відновлення продовжує відновлювати транспортне сполучення з звільненими регіонами. За минулий рік було відновлено 41 мостів. Цього року – 4 шляхопроводи у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. В кожному з цих регіонів дорожники працюють у тісній координації з військовими та ОВА щодо доцільності відновлення та з безпекових питань.