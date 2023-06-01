В результате боевых действий по всей стране разрушены 346 мостов, 157 из них расположены на государственных дорогах. 25 мостов находятся на этапе восстановления.

Уже открыто движение отремонтированным мостом в Винницкой области и частью моста Житомирской области. 100-метровый мост через реку Сиб открыт для проезда в Винницкой области. Путепровод восстанавливает прямое транспортное сообщение на маршруте между Винницкой и Одесской.

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Движение по мосту для грузового транспорта было закрыто из-за аварийного состояния опор полтора года назад. Объездной путь составил 5 км. Из-за реверсивного движения на подъездах собирались несколькокилометровые пробки.

За это время мост расширили, отремонтировали опоры и пролетное строение, установили освещение и проложили новое покрытие.

Еще один проект реконструкции транспортной инфраструктуры Министерство совместно с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины реализует на Житомирщине. Уже открыто движение по первому отстроенному проезду моста на трассе Киев – Чоп. Дорожники ремонтируют мост по частям, чтобы не останавливать движение на одном из ключевых путей страны. Эта переправа через реку Дубовец в начале полномасштабного вторжения была разрушена.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Госагентством восстановления продолжает возобновлять транспортное сообщение с уволенными регионами. За прошлый год было восстановлено 41 мост. В этом году - 4 путепровода в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. В каждом из этих регионов дорожники работают в тесной координации с военными и ОВ по целесообразности восстановления и по вопросам безопасности.