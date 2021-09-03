Укравтодор насчитал около 170 аварийных мостов по всей стране. В этом году хотят восстановить 200 мостов.

"Укравтодор" провел масштабное обследование мостового хозяйства и насчитал около 170 аварийных мостов по всей стране. Об этом сказал заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко во время рабочей поездки в Запорожскую область.

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"Национальная программа по восстановлению мостов работает. Мы имеем 75% мостов, которые уже обследовали. 169 искусственных сооружений, из этих 75%, находятся в 5-м эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или реконструкцию выполнять. Ежегодно мы увеличиваем объемы выполнения ремонта искусственных сооружений. В этом году мы планируем восстановить 200", – сообщил Ивко.

Он также напомнил, что сейчас строятся новые запорожские, кременчугский и ямпольский мосты. В "Укравтодоре" добавили, что в 2020 году в стране было восстановлено 4000 км дорог государственного значения и 158 мостов. В 2021 году запланировано восстановить 4500 км дорог и около 200 мостов.