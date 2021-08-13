Запуск автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мостовой переход должен значительно улучшить транспортную ситуацию в городе.

До конца года планируется запустить на Подольско-Воскресенском мостовом переходе автомобильное сообщение между левым и правым берегами и начать активные работы по строительству метрополитена. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, сейчас на Подольско-Воскресенском мостовом переходе работают над демонтажем временных опор и обустраивают благоустройство заездов со стороны Нижнего и Верхнего Валов.

"Заезд с стороны Нижнего и Верхнего Вала сегодня сделан, там осталось провести благоустройство. Достаточно активные работы сейчас ведутся на территории Русановских садов. Строится часть метрополитена, который должен там уйти под землю, под железную дорогу. Идут работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. Со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет непосредственно к этому мостовому переходу... Поэтому я не вижу, что могло бы нам помешать до конца года запустить автомобильное сообщение", – рассказал Николай Поворозник.