Работы по строительству Подольско-Воскресенского моста начались в 1993 году и продолжаются до сих пор. Однако есть надежда, что совсем скоро автомобильное движение по этому мосту будет открыто.

На Подоле уже заасфальтирован в нижних слоях заезд с ул. Набережно-Крещатицкой и Верхнего Вала. Стальной пролет Подольского заезда заасфальтирован до сообщения с эстакадой на Рыбальском полуострове. Установлена большая протяженность отбойников и шумозащитных экранов, работа продолжается.

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Продолжается демонтаж временных опор под арочным пролетом через Днепр. На пролете идут покрасочные работы, устанавливаются коробка для инженерных сетей. Начаты работы по установке деформационных швов на соединениях стального пролета и переходных опор на Трухановом и Рыбальском. На Трухановом готовится площадка для приема металлоконструкций на продолжение эстакад.

На Русановских садах продолжается бурение стен в грунте под тоннели метрополитена и формирование насыпи автопроезда от опоры 26 до ул. Большой Садовой. Забетонированы обе нижние переходные плиты и одна верхняя на выходах из порталов метро. Вдоль скоростного трамвая на Бальзака разобрана техническая дорога между путепроводом и кольцом.