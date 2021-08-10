Роботи по будівництву Подільско-Воскресенського мосту почались у 1993 році і тривають до сих пір. Проте є надія, що зовсім скоро автомобільний рух по цьому мосту буде відкрито.

На Подолі вже заасфальтовано в нижніх шарах заїзд з вул. Набережно-Хрещатицькій і Верхнього Валу. Сталевий проліт подільського заїзду заасфальтовано до сполучення з естакадою на Рибальському півострові. Встановлено велика протяжність відбійників і шумозахисних екранів, робота триває.

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Триває демонтаж тимчасових опор під арочним прольотом через Дніпро. На прольоті йдуть фарбувальні роботи, встановлюються короба для інженерних мереж. Розпочато роботи по установці деформаційних швів на сполученнях сталевого прольоту і перехідних опор на Трухановому і Рибальському. На Трухановому готується майданчик для прийому металоконструкцій на продовження естакад.

На Русанівських садах продовжується буріння стін в грунті під тунелі метрополітену і насипанні насипу автопроїзда від опори 26 до вул.Велика Садовій. Забетоновані обидві нижні перехідні плити і одна верхня на виходах з порталів метро. Уздовж швидкісного трамвая на Бальзака розібрана технічна дорога між шляхопроводом і кільцем.