У КМДА вважають, що передача Подільсько-Воскресенського мосту, "будівництво якого вже на фінальній стадії", на баланс "Укравтодору", призведе до "значного відтермінування завершення робіт".

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. "Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу ще раз підкреслю позицію міста. Передача мосту, будівництво якого вже на фінальній стадії, на баланс "Укравтодору", призведе до значного відтермінування завершення робіт", - заявив чиновник.

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Раніше Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" офіційно звернулася до Кличка з пропозицією взяти на баланс недобудований Подільський мостовий перехід для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.

Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію "Укравтодору" добудувати Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Радить спершу ввести в експлуатацію Дарницький міст, а вже потім братися за інші проекти.

"Укравтодор має можливість завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту швидше за київську владу, для завершення будівництва мосту, усіх з’їздів та заїздів потрібен один будівельний сезон з моменту початку робіт", заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.