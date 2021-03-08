В КГГА считают, что передача Подольско-Воскресенского моста, строительство которого уже на финальной стадии", на баланс "Укравтодора", приведет к "значительной отсрочке завершения работ".

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев. "Относительно Подольско-Воскресенского мостового перехода еще раз подчеркну позицию города. Передача моста, строительство которого уже на финальной стадии, на баланс "Укравтодора", приведет к значительной отсрочке завершения работ", – заявил чиновник.

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Ранее Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" официально обратилась к Кличко с предложением взять на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

"Укравтодор имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста быстрее киевской власти, для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ", – заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.