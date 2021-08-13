Запуск автомобільного сполучення через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід повинно значно покращити транспорту ситуацію у місті.

До кінця року планується запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами та розпочати активні роботи з будівництва метрополітену. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами наразі Подільсько-Воскресенському мостовому переході працюють над демонтажем тимчасових опор та облаштовують благоустрій заїздів зі сторони Нижнього та Верхнього Валів.

“Заїзд зі сторони Нижнього і Верхнього Валу на сьогодні зроблений, там залишилося провести благоустрій. Достатньо активні роботи зараз ведуться на території Русанівських садів. Будується частина метрополітену, який має там піти під землю, під залізницю. Йдуть роботи з будівництва переходу через залізницю, аби доїхати до вулиці Бальзака. Зі сторони Бальзака ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття, яке примкне безпосередньо до цього мостового переходу… Тому я не бачу, що могло би нам завадити до кінця роки запустити автомобільне сполучення”, – розповів Микола Поворозник.