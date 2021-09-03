Укравтодор нарахував близько 170 аварійних мостів по всій країні. В цьому році хочуть відновити 200 мостів.

"Укравтодор" провів масштабне обстеження мостового господарства і нарахував близько 170 аварійних мостів по всій країні. Про це сказав заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко під час робочої поїздки до Запорізької області.

Читайте також: Подільсько-Воскресенський міст відкриють для автомобілів до кінця року

"Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, знаходяться в 5-му експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Щорічно ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. В цьому році ми плануємо відновити 200", - повідомив Івко.

Він також нагадав, що зараз будуються нові запорізькі, кременчуцький і ямпільський мости. В "Укравтодорі" додали, що у 2020 році в країні було відновлено 4000 км доріг державного значення і 158 мостів. У 2021 році заплановано відновити 4500 км доріг і близько 200 мостів.