Теперь водителям не нужно пользоваться объездом, а это сэкономленное время и деньги граждан и бизнеса. Но пока действуют ограничения для грузовиков.

5 июля в восемь утра поехал первый транспорт отстроенной временной переправой через реку Десна. Этот мост черниговцы называют Киевским. В марте 2022 года россияне полностью уничтожили два металлических 80-метровых пролета этого моста.

Обустройство переправы заняло около года. Работы были усложнены тем, что на дне реки все еще находились мощные боеприпасы, нуждавшиеся в обезвреживании. Кроме того, все работы проходили параллельно с ликвидацией последствий пребывания окупантов», – говорит глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

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“На 11-метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с 19 века, – вспоминает руководитель строительной компании “Автострада” Максим Шкиль. – Чтобы устроить здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего нужно было полностью расчистить дно. И это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников”.

Работа действительно была колоссальной и комплексной. Сначала пиротехники взрывали затопленные балки. После них на дно опускались водолазы, разрезавшие куски конструкции. Инженеры Автострады сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, ведь самые тяжелые не мог поднять с воды ни один кран.

Водолазы производили подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой – не более 30 см. Вода постоянно несла песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более 7 метров. Все работы выполнялись вручную, на глубине 11 метров, чтобы размыть балки, привлекали земснаряды.

Во время строительства произошло два наводнения, в том числе крупнейший зимний паводок на Десне за последние 129 лет. Трижды река несла из Беларуси обломки льда. Строители имели возможность работать только на плавсредствах, однако не останавливали работ.

По словам министра Инфраструктуры Александра Кубракова, "ограничения движения на этом мосту пока касаются только грузового транспорта - проехать им смогут грузовики общей массой до 18 тонн и загрузкой на ось до 7 тонн".

Параллельно с этим Autostrada строит новый современный 628-метровый мост на 4 полосы движения – это капитальное сооружение на основной киевской трассе, которое наконец-то разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

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В целом, с начала полномасштабного вторжения в Черниговскую область силами Министерства восстановления и Агентства восстановления обеспечен временный проезд через 20 временных сооружений, капитально восстановили 6 мостов, еще на 6 сооружениях активно ведутся строительные работы.