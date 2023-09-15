Нарешті у місцевих і транзитних автоперевізників з’явилося пряме сполучення з Черніговом через Новгород-Сіверський, Сосницю та Мени: замість зруйнованої переправи відкрито рух новим мостом через річку Снов.

Тимчасова переправа, яка діяла тут, могла забезпечити проїзд транспорту з вагою не більше 18 тон. Через це вантажівкам замість 25 кілометрів прямої дороги до обласного центру чи навпаки, в північні громади, потрібно було їхати в 100-кілометровий об’їзд через Городню та Сновськ.

Незручності тепер позаду. Допомогу надав французький державний оператор гуманітарної діяльності під назвою Центр з подолання криз та надання підтримки (CDCS). На прохання українського уряду та Агентства відновлення французи виготовили для нашої держави три мостові переправи. Одна з них адресно зроблена саме для транспортного шляхопроводу через Снов – найдовшого з трьох замовлених.

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Збірна металева конструкція виготовлялася за індивідуальними параметрами на заводі у Франції. Особливість цього мосту в тому, що шар довговічного дорожнього покриття на мостових модулях нанесли одразу на виробництві.

Мостобудівники влаштували нові опори та фундаменти. Також відремонтували під’їзди до мосту, встановили металеве бар’єрне огородження на підходах, знаки, нанесли розмітку.

Поруч зі зруйнованим мостом став до ладу новий шляхопровід від французької гуманітарної місії CDCS. Фото: Міністерство відновлення України

Як уточнює Агентство відновлення, усі три мости за замовленням місії CDCS для України виконала компанія Matière. Конструкції завдовжки 68, 34 і 23 метри французи виготовили швидко. Два мости в області вже введено в експлуатацію. В четвер, 14 вересня, введено третій – найдовший та найскладніший.

Нагадаємо, у лютому-березні минулого року під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів, що ускладнило транспортне сполучення після вигнання ворога. Торік в області навели понад 20 тимчасових переправ, розпочали роботи з повноцінного відновлення транспортних об’єктів – капітального ремонту і будівництва нових.

Вже відбудовано п’ять мостів та встановлено три металеві модульні мости від французької гуманітарної місії. Ще на чотирьох об'єктах роботи планується завершити у 2023-у, на трьох – у 2024 році.