Наконец-то у местных и транзитных автоперевозчиков появилось прямое сообщение с Черниговом через Новгород-Северский, Сосницу и Мены: вместо разрушенной переправы открыто движение по новому мосту через реку Снов.

Временная переправа, действовавшая здесь, могла обеспечить проезд транспорта весом не более 18 тонн. Поэтому грузовикам вместо 25 километров прямой дороги в областной центр или наоборот, в северные громады, нужно было ехать в 100-километровый объезд через Городню и Сновск.

Неудобства теперь позади. Помощь оказал французский государственный оператор гуманитарной деятельности под названием Центр по преодолению кризисов и оказанию поддержки (CDCS). По просьбе украинского правительства и Агентства восстановления французы изготовили для нашего государства три мостовых переправы. Одна из них адресно сделана именно для транспортного путепровода через Снов – самого длинного из трех заказанных.

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Сборная металлическая конструкция производилась по индивидуальным параметрам на заводе во Франции. Особенность этого моста в том, что слой долговечного дорожного покрытия на мостовых модулях был нанесен сразу на производстве.

Мостостроители устроили новые опоры и фундаменты. Также отремонтировали подъезды к мосту, установили металлическое барьерное ограждение на подходах, знаки, разметку.

Рядом с разрушенным мостом вступил в строй новый путепровод от французской гуманитарной миссии CDCS. Фото: Министерство восстановления Украины

Как уточняет Агентство восстановления, все три моста по заказу миссии CDCS для Украины выполнила компания Matière. Конструкции длиной 68, 34 и 23 метра французы изготовили быстро. Два моста в области уже введены в эксплуатацию. В четверг, 14 сентября, введен третий – самый длинный и сложный.

Напомним, в феврале-марте прошлого года во время активных боевых действий в Черниговской области было разрушено 27 мостов, что осложнило транспортное сообщение после изгнания врага. В прошлом году в области навели более 20 временных переправ, начали работы по полноценному восстановлению транспортных объектов – капитального ремонта и строительству новых.

Уже отстроено пять мостов и установлены три металлических модульных путепровода от французской гуманитарной миссии. Еще на четырех объектах работы планируется завершить работы в 2023 году, на трех – в 2024 году.