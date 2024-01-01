Тису не треба буде перепливати: будують міст

Завдяки візиту керівників дипломатичних місій США й України в Румунії, а також їх румунського колеги у Києві, з’явилися світлини з будівельного майданчика. Їх опублікував Іонел Богдан, глава ради округу Марамуреш, що в прикордонні з нашим берегом.

Глави трьох дипломатичних місій днями здійснили робочий візит на місце будівництва нового мосту через Тису. На сьогодні цей об’єкт є стратегічним для України як за логістикою, так і за потреби місцевих жителів.

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З румунського боку у Марамуреші проживає понад 30 тисяч носіїв української мови, а з українського – не меншою буде кількість румуномовних. У людей є родичі, друзі, зв’язки між ними, але вони не мають пунктів перетину.

Фото: Іонел Богдан

Тепер буде. Прикордонний перехід між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) матиме статус пішохідно-автомобільного пасажирсько-вантажного сполучення. Він покликаний розвантажити чинні на Закарпатті МАПП.

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"Цим проєктом, крім економічної частини, яка є дуже важливою для всього регіону, ми робимо внесок у зв’язок із людьми. Я вірю, що у 2025 році ми всі зможемо насолодитися цією інвестицією", – розповів дипломатам глава округу Іонел Богдан.

Фото: Іонел Богдан

Цю мрію мешканці Закарпатської області виносили довгі роки, особливо останні 20 літ. Тепер тут коштом Євросоюзу та Румунії зводять двосторонній відокремлений за смугами руху міст. Разом з підходами його довжина матиме 240 метрів.

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На фото добре видніється будівництво споруд, що за конфігурацією та периметром відведеної землі нагадує прикордонно-митний пост. Це, повторимося, на румунській території.

Фото: Іонел Богдан

Поки статус майбутнього МАПП не озвучено. Цілком ймовірно, що це може бути спільний пункт пропуску, на якому пліч-о-пліч працюватимуть прикордонники та митники обох країн, а також відповідні фітосанітарні та інші служби контролю.

Втім, на українській території земляні роботи поблизу мосту також ведуться на доволі великій площі, Вона за розмірами також відповідає стандартному міжнародному автомобільному пункту пропуску.