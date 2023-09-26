Ворог атакував міжнародний пункт пропуск біля Ізмаїлу на Дунаї, за кілька сотень метрів від Румунії. Пошкоджено будівлі міжнародного переходу, складські приміщення та вантажівки, що перебували в зоні митного оформлення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Державна митна служба України також розіслала інформацію про тимчасове призупинення пропускних операцій на поромному пункті пропуску "Орлівка", що піддався масованій атаці рашистів.

ВВС з посиланням на речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк пише, що загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення пункту пропуску, а також повідомляє про ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. У Держприкордонній службі підтвердили руйнування пункту пропуску "Орлівка".

Екіпаж румунського парома, що пришвартувався до нашого берега, на власні очі бачив обстріли української території.

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"Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки що радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску "Рені", - розповіли в ДПСУ.

Шість фур з вантажем охопило полум'я, ще три десятки вантажівок пошкоджено. Фото: Одеська ОВА/ОК Південь

Як пише згаданий вище Олег Кіпер, сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено і більшість дронів збита, але влучання у припортову інфраструктуру все-таки сталося, через що "постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі".

Нагадаємо, у Ренійському районі Одеської області на поромній переправі Орлівка – Ісакча (Румунія) через 900-метрове річище Дунаю ходить два пороми, що переправляють вантажний, пасажирський, легковий транспорт та піших біженців.

Звідси до румунського берега трохи менше кілометра і там над оселями місцевих жителів прокотилася вибухова хвиля. Фото: МПП Орлівка, липень 2023 року.

Пропускна спроможність переправи за добу сягає до 1000 пасажирів та до 500 одиниць транспорту, з якого майже 150 вантажного і 350 легкового.