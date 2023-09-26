Враг атаковал международный пункт пропуск у Измаила на Дунае, в нескольких сотнях метров от Румынии. Повреждены здания международного перехода, складские помещения и грузовики, находившиеся в зоне таможенного оформления.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Государственная таможенная служба Украины также разослала информацию о временной приостановке пропускных операций на паромном пункта пропуска "Орловка", подвергшемся массированной атаке рашистов.

ВВС со ссылкой на пресс-секретарь ОК "Юг" Наталью Гуменюк пишет о загоревшимся автотранспорте в зоне ожидания и оформления пункта пропуска, а также сообщает о риске для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. В Госпогранслужбе подтвердили разрушение пункта пропуска "Орловка".

Экипаж румынского парома, пришвартовавшегося к украинскому берегу, своими глазами видел обстрелы украинской территории.

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"Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока советуем выбрать другие направления для пересечения границы, в частности, автомобильный пункт пропуска "Рени", – рассказали в ГПСУ.

Шесть фур с грузом охватило пламя, еще три десятка грузовиков повреждены. Фото: Одесская ОВА/ОК “ЮГ”

Как пишет упомянутый выше Олег Кипер, силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно и большинство дронов сбито, но попадание в припортовую инфраструктуру все-таки произошло, из-за чего "пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур занялись. Пожарные ликвидировали пожары".

Напомним, в Ренийском районе Одесской области на паромной переправе Орловка - Исакча (Румыния) через 900-метровое русло Дуная ходит два парома, переправляющих грузовой, пассажирский, легковой транспорт и пеших беженцев.

Отсюда до румынского берега чуть меньше километра и там над домами местных жителей прокатилась взрывная волна. Фото: МПП “Орловка”, июль 2023 года.

Пропускная способность переправы в сутки достигает до 1000 пассажиров и 500 единиц транспорта, из которого почти 150 грузового и 350 легкового.