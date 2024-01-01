Тису не надо будет переплывать: строят мост

Благодаря визиту руководителей дипломатических миссий США и Украины в Румынии, а также их румынского коллеги в Киеве, появились фотографии со строительной площадки. Их опубликовал Ионел Богдан, глава совета округа Марамуреш, что в приграничье с нашим берегом.

Главы трех дипломатических миссий на днях совершили рабочий визит на место строительства нового моста через Тису. На сегодня этот объект является стратегическим для Украины как по логистике, так и по потребности местных жителей.

Читайте также Через Дунай из Украины в Румынию начал ходить еще один паром

С румынской стороны в Марамуреше проживает более 30 тысяч носителей украинского языка, а с украинской – не меньше будет количество румыноязычных. У людей есть родственники, друзья, связи между ними, но они не имеют пунктов пересечения.

Фото: Ионел Богдан

Теперь будет. Пограничный переход между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния) получит статус пешеходно-автомобильного пассажирско-грузового сообщения. Он призван разгрузить действующие на Закарпатье МАПП.

Читайте также Румынские "Грады" на базе грузовиков DAC замечены в Украине

"Этим проектом, кроме экономической части, которая очень важна для всего региона, мы делаем вклад в связь с людьми. Я верю, что в 2025 году мы все сможем насладиться этой инвестицией", – рассказал дипломатам глава округа Ионел Богдан.

Фото: Ионел Богдан

Эту мечту жители Закарпатской области выносили долгие годы, особенно последние 20 лет. Теперь здесь за средства Евросоюза и Румынии возводят двусторонний раздельный по полосам движения мост. Вместе с подходами его длина будет иметь 240 метров.

Читайте также Обстрелы украинского зерна: на украино-румынской паромной переправе сгорело много грузовиков

На фото хорошо виднеется строительство сооружений, что по конфигурации и периметру отведенной земли напоминает погранично-таможенный пост. Это, повторимся, на румынской территории.

Фото: Ионел Богдан

Пока статус будущего МАПП не озвучен. Вполне вероятно, что это может быть совместный пункт пропуска, на котором бок о бок будут работать пограничники и таможенники обеих стран, а также соответствующие фитосанитарные и другие службы контроля.

Впрочем, на украинской территории земляные работы вблизи моста также ведутся на довольно большой площади, Она по размерам также соответствует стандартному международному автомобильному пункту пропуска.