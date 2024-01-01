Відновлений міст через Десну поновив сполучення Києва та Чернігова

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний підрядник цього об’єкту компанія Autostrada. Саме її спеціалісти у рекордні терміни розробили, спроектували та реалізували цей проект. Зазвичай тільки на проєктувальні роботи такого типу об’єктів потрібно щонайменше два роки.

Друга черга також споруджується у швидкому темпі й невдовзі вийде на завершальний етап. В компанії зазначають, що це у виробничому доробку компанії один з найскладніших об’єктів. Архітектори проєктного інституту "Автострада" детально продумали як технічні параметри, так і архітектурні – з віражами та поширеннями.

Читайте також Міст через Десну в Чернігівській області частково відновили

Завдяки цьому встановлено архітектурне освітлення - з абажурами та панно, на яких зображені історичні пам’ятки Чернігова. Реалізовується і ряд заходів на під’їздах. З кожної сторони будуються транспортні розв'язки, щоб місцеві жителі могли без перешкод доїхати у потрібному напрямку.

Значні роботи ведуться з київської сторони, де для безпеки пішоходів споруджено підземний перехід. Біля житлових будинків будуть встановлені шумозахисні екрани. Передбачено проїзди для маломобільного населення.

Замість традиційного асфальтобетону на проїжджій частині влаштовано гусасфальт. Він міцніший та водонепроникний. Під гусасфальтом – гідроізоляція на основі каучуку, яка витримує будь-які перепади температур та не тріскається, що загалом робить таке дорожнє покриття максимально довговічним.

Читайте також Чернігів розпрощався з "консервними банками" і вивів на маршрути новенькі автобуси

Об’єкт зводиться за принципом Design&Build. Ця система дозволяє робити проєктні рішення безпосередньо на будівництві, коли проєктувальники та будівельники працюють паралельно. Технологія Design&Build дає змогу споруджувати такі складні об’єкти набагато швидше.

Роботи ускладнювалися ще й тим, що будівництво вимагало забезпечення не тільки автомобільного руху, а й відповідних умов для судноплавства. Тому було прийнято комплексний підхід - судохідну частину (106-метровий прогін над річищем) зробили металевою, а прогони над берегами – монолітними залізобетонними з постнапруженням.

Усі елементи конструкції збирали на березі, на спеціальних стапелях, а потім за допомогою домкратів насували на готові опори. Також вдалося пришвидшити і спорудження залізобетонної частини об’єкта. Бетонування розділили на декілька етапів, що дало змогу раніше забетонувати підпора та перехідні плити, не чекаючи, поки буде забетонований прогін.

Нагадаємо, що з 20 січня 2024 року Чернігів не має прямого сполучення з Києвом через закриття автомобільного мосту через Десну. 17 жовтня 2023 року будівельники Autostrada навіть потрапили до Книги рекордів України, забетонувавши найдовшу суцільну монолітну прогонову будову довжиною 122,493 м.

Фото: Autostrada