Восстановленный мост через Десну возобновил сообщение Киева и Чернигова

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный подрядчик этого объекта компания Autostrada. Именно ее специалисты в рекордные сроки разработали, спроектировали и реализовали этот проект. Обычно только на проектировочные работы такого типа объектов нужно не менее двух лет.

Вторая очередь также сооружается в быстром темпе и вскоре выйдет на завершающий этап. В компании отмечают, что это в производственном доработке компании один из самых сложных объектов. Архитекторы проектного института "Автострада" детально продумали как технические параметры, так и архитектурные – с виражами и распространениями.

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Благодаря этому установлено архитектурное освещение - с абажурами и панно, на которых изображены исторические памятники Чернигова. Реализуется и ряд мероприятий на подъездах. С каждой стороны строятся транспортные развязки, чтобы местные жители могли беспрепятственно доехать в нужном направлении.

Значительные работы ведутся с киевской стороны, где для безопасности пешеходов сооружен подземный переход. Возле жилых домов будут установлены шумозащитные экраны. Предусмотрены проезды для маломобильного населения.

Вместо традиционного асфальтобетона на проезжей части устроено гусасфальт. Он более прочный и водонепроницаемый. Под гусасфальтом – гидроизоляция на основе каучука, которая выдерживает любые перепады температур и не трескается, что в целом делает такое дорожное покрытие максимально долговечным.

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Объект возводится по принципу Design&Build. Эта система позволяет делать проектные решения непосредственно на строительстве, когда проектировщики и строители работают параллельно. Технология Design&Build позволяет строить такие сложные объекты гораздо быстрее.

Работы усложнялись еще и тем, что строительство требовало обеспечения не только автомобильного движения, но и соответствующих условий для судоходства. Поэтому был принят комплексный подход - судоходную часть (106-метровый прогон над руслами) сделали металлической, а прогоны над берегами – монолитными железобетонными с постнапряжением.

Все элементы конструкции собирали на берегу, на специальных стапелях, а затем с помощью домкратов надвигали на готовые опоры. Также удалось ускорить и сооружение железобетонной части объекта. Бетонирование разделили на несколько этапов, что позволило раньше забетонировать подпоры и переходные плиты, не дожидаясь, пока будет забетонирован прогон.

Напомним, что с 20 января 2024 года Чернигов не имеет прямого сообщения с Киевом из-за закрытия автомобильного моста через Десну. 17 октября 2023 года строители Autostrada даже попали в Книгу рекордов Украины, забетонировав самое длинное сплошное монолитное пролетное строение длиной 122,493 м.

Фото: Autostrada