Новый мост на Чернигов должен простоять 100 лет

Как мы сообщали ранее, движение первой очереди было запущено еще в мае. Тогда мы написали, что мост полностью введут в эксплуатацию в ноябре. Впрочем, движение в полном объеме по двум полосам в каждом направлении открыто на полмесяца раньше.

Теперь работают оба проезда моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщили в компании Autostrada, главном подрядчике строительства. Этот объект считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов Украины.

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Напомним, мост в направлении Киева во время осады города российские оккупанты взорвали, отрезав путь для эвакуации мирного населения в центральные районы страны. Строителям пришлось расчищать дно от 400-тонных кусков металлических конструкций. Их пиротехники взрывали под водой, а затем водолазы разрезали эти заиленные конструкции на 11-метровой глубине.

Фото: Autostrada

Инженеры разработали специальное тяговое устройство, чтобы достать из реки те обломки, поскольку их любым другим способом невозможно вытащить. За короткий срок инженеры проектного института "Автострада" разработали проект нового моста, сооружение которого продолжалось почти 2 года.

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Работы велись по системе Design&Build, что позволяла проектировщикам и строителям работать параллельно. Мостовой комплекс на Десне соединил в себе все технологии строительства дорог и мостов.

Фото: Autostrada

Чтобы обеспечить уровень судоходства, высоты воды и все геометрические параметры, самый длинный 106-метровый прогон над руслом реки сделали металлическим без опор в воде. Балки для этого прогона были изготовлены из последней довоенной партии металла легендарной мариупольской "Азовстали".

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Монолитные железобетонные прогоны моста выполнены над берегами. При сооружении этих прогонов использовали конструкции пост-напряженного бетона. Такая конструкция легче, прочнее, долговечнее и эстетичнее.

Фото: Autostrada

Для удобств использованы развязки с обеих сторон моста, есть подземный переход, велодорожки и проезды для маломобильных лиц. Жилые дома рядом с мостом защищены шумозащитными экранами. На опорах освещения установлены декоративные стеклянные панно с изображением исторических памятников Чернигова.

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Мостовой комплекс оснащен системой мониторинга, которая контролирует состояние элементов конструкции во время транспортной нагрузки, и метеостанцией, что фиксирует и отображает на табло температуру дорожного покрытия, погодные показатели, оповещения о ДТП, ограничения движения и тому подобное.

Фото: Autostrada

Autostrada на этом объекте работала круглосуточно, по 1000 человек в каждой смене. Были привлечены сотни единиц собственной техники: буровые установки, палебойные машины, плавсредства. В частности, собран уникальный козловой кран высотой 24 м и грузоподъемностью 100 тонн.

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Мостостроители Autostrada забетонировали самое длинное сплошное монолитное пролетное строение длиной 122 метра 49 сантиметров и 3 миллиметра. Этот процесс длился непрерывно почти 2 суток.

Заявленный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет!