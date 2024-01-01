Якими були головні прем'єри столичних виставок автотехсервісу та комунального транспорту в Києві

Це вже 4-та виставка комерційного та спеціального автотранспорту і 31-а спеціалізована виставка автосервісу й післяпродажного обслуговування автомобілів.

Звісно, з масштабами довоєнного періоду цьогорічні обсяги експозицій як у павільйоні, так і на вуличному майданчику порівнювати не варто, але подивитися було що.

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Автобуси

З-поміж вітчизняних виробників приємно вразив чернігівський "Еталон". Він не тільки порадував, але й здивував цікавими рішеннями, які не часто зустрінеш навіть в автобусах поважних європейських брендів.

Показ міського 167-сильного пасажирського автобуса під назвою "Мальва" відбувся без пишних урочистостей, хоча ця розробка заслуговує більшого. Перспектива у машини гарна і попит з’явиться, оскільки новачок буде до вподоби не тільки автоперевізникам, але й тим, хто їх послугами користується.

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Як розповів начальник відділу збуту Леонід Целік, це – дебют і поки єдиний автобус. Якщо перевізники зацікавляться пасажирською машиною, то вже восени, з вересня, розпочнеться її серійний випуск.

Загалом планується поставити у виробництво дві версії "Мальви". У першому варіанті маємо дводверну низькопідлогову класику з просторою накопичувальною зоною для дитячих/інвалідних візків і стоячих пасажирів навпроти дверей у центрі салону. Тут 24 стаціонарні пасажирські сидіння і загальна паспортна місткість 72 пасажири.

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У другому випадку встановлено 22 сидіння, але є ще два бокові відкидні кріселка в додатково створеній накопичувальній зоні. ЇЇ облаштували праворуч в салоні перед передньою колісною аркою. Це додає простору, оскільки паспортна загальна місткість лишається такою ж – 72 місця.



Комунальний транспорт

Вітчизняний виробник спецтехніки "Альфатекс" прийшов на виставку з кількома зразками комунальної та ремонтно-сервісної групи. Однак увагу привернула дебютна прибиральна машина – вакуумний пилотяг.

Новачка машинобудівники з Кременчука побудували на китайському шасі Dayun CGC1120. Вони є дистриб’юторами цієї марки в Україні.

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Надбудова – турецької компанії Ceksan, дилерами якої є "Альфатекс". Пилосмок АТ МВП має автономний двигун JCB (105 к.с), дві турбіни на кожне сопло, оскільки це двосторонній прибиральник. Також стоять дві бокові і одна середня щітка під машиною.

Система зрошування забезпечена резервуаром води на 1300 л. Через розливні форсунки зволожується поверхня в зоні роботи щіток.

За словами менеджера компанії Максима Корецького, такий пилотяг привабить комунальні служби міст своєю продуктивністю - за операційну годину прибирає 34 500 квадратних метрів.

Комерційні малолітражки

Гендиректор столичної компанії "Юрмаш" Ян Герцог звернув увагу на найменшого представника комерційного флоту з логотипом DongFeng C31 вантажністю 1115 кілограмів.

Півторалітровий за об’ємом двигун DK 15-06 екологічного стандарту Євро-6 має всього 100 кінських сил. Його комплектують у парі з механічною КПП. Для міського розвезення товарів такого потенціалу достатньо як для бортової версії, так і для фургона (С32) та пасажирського мікроавтобуса (С32), що мають більшу парусність.

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На виставці "Юрмаш" демонстрував бортову машину, розроблену для потреб комунальних, дорожньо-ремонтних, аварійних та сервісних служб. При необхідності на цьому шасі можна поставити будь-яку надбудову, в т.ч. аграрної палітри – невеличкому фермерському господарству буде до вподоби власний молоковоз чи паливозаправник з двома секціями для бензину та солярки.

Електричні фургони

Нещодавно створена у Бортничах компанія Maxus взяла на себе обов’язки офіційного дилера виробника акумуляторних машин з такою ж назвою. На виставковий подіум кияни вийшли з короткобазовою моделлю е-Deliver 3. Це - одна з небагатьох машин, що створена з нуля саме як електричний фургон.

Автомобіль може перевозити 1095 кг вантажу на відстань 371 кілометр. Для цього його укомплектували акумулятором місткістю 50,2 кВт-год. Батарея заряджається за допомогою зарядної коробки з інтегрованим зарядним пристроєм на 6,6 кВт приблизно 8 годин. Однак швидкий зарядний пристрій (DC) скорочує час заряджання до 45 хвилин.

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Як прогнозує розвиток ринку електромобілів комерційного сегмента представник компанії Maxus Владислав Горбач, невдовзі подібні акумуляторні фургони заполонять столицю і міста країни – йде невідворотний процес транспортної електрифікації.

Щоб зайняту нішу втримати на українському ринку, компанія дала п’ятирічну гарантію або на 100 000 км пробігу на e-Deliver 3. Акумулятор також у довогостроковій гарантії 8 років/160 000 км.

З корейським родоводом

"Авто-регіон" показав на виставці шасі Daewoo Dexen Vіsion, кабіна якої виконана у дивовижній бірюзовій кольористиці. Середньорозмірний 10-тонник вантажністю 6950 кг перебуває в такій ніші, де конкурентів не так вже й багато. Це робить машину доволі привабливою, оскільки "родичі" 18-тонного вантажного класу вже в Україні знанні й гарно себе показали.

У виставковому статусі це перший показ Dexen, хоча до України в нинішньому році ввезена доволі велика партія шасі. На них уже налаштовують комунальні надбудови, вже зроблено перші сміттєвози. За словами менеджера Богдана Левчука, Daewoo Dexen навіть краще укомплектований відносно таких же 10-тонників деяких європейських та азіатських виробників.

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Якщо рахувати витрати пального, то тут на сотню пробігу на літр-півтора менше споживання палива, ніж у машини такої ж розмірної групи іншого корейського виробника. Очікується, що основні споживачі такої техніки будуть з невеличких міст, райцентрів та сільських громад, яким потрібна комунальна чи транспортна бортова або самоскидна техніка на шасі з економічними витратами палива і гарним моторесурсом. Dexen – саме з таких.

Для малого і середнього бізнесу

Вже знаний своїми кузовними надбудовами "Завод спеціального обладнання" з села Іркліїв Черкаської області привіз на виставку дві вантажні машини акумуляторного сегмента Nextem з промтоварними кубовидними фургонами. Ці китайські машини вже сертифіковані в Європі, але в Україні ця процедура ще попереду.

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Привертає увагу найменша й популярна в країнах Євросоюзу Nextem Orca, тобто "Косатка". Це – легка універсальна вантажна платформа з промтоварним критим кузовом. Попри невеликі розміри, а внутрішній об’єм фургона тут всього 5 кубометрів, комерційна малолітражка має однотонне корисне навантаження.

Секрет в тому, що кузов тут зроблено з тонкостінних сендвіч-панелей. Тому він вийшов легким, але міцним. Завдяки добротній фурнітурі фургон герметичний, навіть на сільській ґрунтівці курява всередину не проникне.

Для міської дистрибуції, приватних сільських магазинів, служб доставлення, поштового зв’язку чи комунальних структур територіальних громад цей автомобіль стане в пригоді. Якщо сюди навісити невеличку рефрижераторну установку, то відповідну температуру в літню спеку чи мороз такий "реф" буде гарно тримати навіть попри тонкостінний сендвіч. Щоправда, вантажність зменшиться на вагу додаткового устаткування.

Тут стоїть батарея LFP на 33 кВт з піковим крутним моментом двигуна 150 Нм. На одній зарядці автомобіль може наїздити 200 кілометрів – середній пробіг автомобіля поштового зв’язку за зміну. Для зарядки потрібно 5 годин.

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Поряд стояла ще одна така ж акумуляторна машина під назвою Humpback, але в трішечки більшому масштабі, яку малолітражкою вже не назвеш – справжня "полуторка". Вона має 300-кілометровий запас ходу на одній зарядці та 18-кубовий промтоварний кузов з таких же з тонкостінних сендвіч-панелей і герматичною фурнітурою на задніх і правих бокових дверях, як і у "Косатки".

Тут, як підкреслила директор "Заводу спеціального обладнання" Вікторія Швидка, стоїть батарея на 66 кВт з крутним моментом електродвигуна 170 Нм, що заряджається за 6,5 години. Тобто зміну виходить гарантовано і – на зарядку.