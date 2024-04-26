Пекінський автосалон демонструє повністю електричне майбутнє - про авто з ДВЗ тут нічого не чути.

18-й Пекінський міжнародний автосалон Auto China 2024 почав роботу 25 квітня, у Пекіні. Він триватиме до 4 травня у двох виставкових центрах, де показуватимуть нові транспортні засоби та автозапчастини. Загальна площа виставкових площ складає 220 тис. кв. м.

Також цікаво які електромобілі обирають європейці

Найбільша експозиція від світових та місцевих брендів – електромобілів (EV), підкреслюючи, що найбільший у світі автомобільний ринок вже перебуває в повністю електричному стані й не озирається назад, пише Reuters.

За словами організаторів, автовиробники мають намір представити 117 нових повністю електричних та гібридних моделей проти 93 на минулорічній виставці в Шанхаї, а загалом буде представлено 278 автомобілів на новій енергії (NEV), що на сім більше, ніж минулого року.

За даними автомобільної асоціації, виставка, яка триватиме на початку наступного місяця, відбулася в той час, коли продажі NEV досягли рубежу на початку квітня, і на них припадає понад 50% автомобілів, проданих у Китаї.

До речі кожен п'ятий автомобіль, проданий у 2025 році, буде електричним

Натовпи заполонили стенди китайських виробників, таких як BYD та новачок галузі Xiaomi. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що кількість замовлень на його спортивний седан SU7 досягла 75 723.

BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, активно рекламував свої преміальні бренди Yangwang і Denza, намагаючись позбутися іміджу недорогого автовиробника.



Іноземні автовиробники, намагалися перезавантажити свої стратегії в Китаї. Вони представили моделі спеціального для ринку Піднебесної – наприклад Nissan чи Mazda.

Американський автовиробник General Motors вперше виключив традиційні двигуни зі своєї лінійки шоу, а німецький Mercedes Benz відкинув чутки, що він відмовляється від електрифікації, оскільки показав декілька нових електромобілів.

Тесла знову пропустила шоу. Натомість деякі китайські бренди окреслили плани виходу на іноземні ринки. Кілька китайських виробників представили удосконалені системи допомоги водієві, подібні до системи Tesla Full Self-Driving (FSD).