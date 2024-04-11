У лютому 2024 року продажі електричних автомобілів в ЄС зросли на 10%. Tesla залишається найпопулярнішим брендом.

У лютому продажі електромобілів у Європі зросли приблизно на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Важко очікувати швидшого зростання, оскільки на сегмент впливають знижені стимули на кількох ринках.

Читайте також: Продажі Volvo показують, що гібриди перспективніші за електромобілі

Згідно з даними «EV Volumes», у лютому в Європі було зареєстровано 202 542 нових авто, що підключаються до електромережі. Частка ринку становить близько 20% (без змін порівняно з лютим 2023 року). Реєстрації повністю електричних автомобілів становлять близько 13% ринку, тоді як реєстрації гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі, становлять близько 7% ринку.

Гібриди без підключення до електромережі зайняли 29% ринку і зростанням на 24% у порівнянні з минулим роком. Загалом близько 42% нових автомобілів, проданих у лютому в Європі, були електрифіковані (BEV, PHEV і HEV).

Tesla Model Y залишається найпродаванішою електричною маркою в Європі з майже 20 000 нових реєстрацій у лютому. Tesla Model 3 посіла друге місце: продано понад 8000 одиниць. Кілька інших моделей набрали близько 5000 одиниць, але найцікавіше те, що в першій десятці немає ні Volkswagen ID.3, ні ID.4 (вони займають 19 і 20 місця відповідно).

Топ-10 виглядає наступним чином: