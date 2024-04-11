В феврале 2024 года продажи электрических автомобилей в ЕС выросли на 10%. Tesla остается самым популярным брендом.

В феврале продажи электромобилей в Европе выросли примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трудно ожидать более быстрого роста, поскольку на сегмент влияют сниженные стимулы на нескольких рынках.

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Согласно данным "EV Volumes", в феврале в Европе было зарегистрировано 202 542 новых авто, подключаемых к электросети. Доля рынка составляет около 20% (без изменений по сравнению с февралем 2023 года). Регистрации полностью электрических автомобилей составляют около 13% рынка, тогда как регистрации гибридных автомобилей, подключаемых к электросети, составляют около 7% рынка.

Гибриды без подключения к электросети заняли 29% рынка и ростом на 24% по сравнению с прошлым годом. В общем около 42% новых автомобилей, проданных в феврале в Европе, были электрифицированы (BEV, PHEV и HEV).

Tesla Model Y остается самой продаваемой электрической маркой в Европе с почти 20 000 новых регистраций в феврале. Tesla Model 3 заняла второе место: продано более 8000 единиц. Несколько других моделей набрали около 5000 единиц, но самое интересное то, что в первой десятке нет ни Volkswagen ID.3, ни ID.4 (они занимают 19 и 20 места соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом: