У 2023 році продажі електромобілів наблизилися до 14 мільйонів, 95% з яких припадає на Китай, Європу та США.

Майже 14 мільйонів нових електрокарів були зареєстровані в усьому світі в 2023 році, таким чином їх загальна кількість на дорогах сягла до 40 мільйонів, порахували у Global EV Outlook (GEVO-2023) за 2023 рік.

Продажі електромобілів у 2023 році перевищили показники 2022 року на 3,5 мільйона, що на 35% більше, ніж у минулому році. Це більш ніж у шість разів більше, ніж у 2018 році, лише 5 років тому.

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На частку електромобілів припадало близько 18% усіх проданих автомобілів у 2023 році, порівняно з 14% у 2022 році та лише 2% за 5 років до того, у 2018 році. Ці тенденції вказують на те, що зростання залишається стійким у міру зрілості ринків електромобілів.

Парк електромобілів у світі

Джерело: GEVO-2023



Хоча продажі електромобілів у всьому світі зростають, вони залишаються зосередженими лише на кількох основних ринках. У 2023 році трохи менше 60% реєстрацій нових електромобілів було зареєстровано в Китаї, трохи менше 25% — у Європі та 10% у Сполучених Штатах, що відповідає майже 95% світових продажів електромобілів разом узятих.

У цих країнах на електромобілі припадає значна частка місцевих автомобільних ринків: у 2023 році більше ніж кожен третій новий автомобіль, зареєстрований у Китаї, був електричним, більше кожного п’ятого – в Європі та кожен десятий – у Сполучених Штатах. Однак продажі залишаються обмеженими в інших країнах, навіть у країнах з розвиненими ринками автомобілів, таких як Японія та Індія. В результаті концентрації продажів глобальні запаси електромобілів також дедалі більше концентруються.

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У Китаї кількість зареєстрованих нових електромобілів у 2023 році досягла 8,1 мільйона, збільшившись на 35% порівняно з 2022 роком. Збільшення продажів електромобілів стало основною причиною зростання загального ринку автомобілів, який скоротився на 8% для звичайних автомобілів (двигуни внутрішнього згоряння), але загалом зріс на 5%, що свідчить про те, що продажі електромобілів продовжують працювати в міру розвитку ринку.

У міру зрілості ринку галузь вступає у фазу посилення цінової конкуренції та консолідації. Крім того, у 2023 році Китай експортував понад 4 мільйони автомобілів, що зробило його найбільшим експортером автомобілів у світі, серед яких 1,2 мільйона були електромобілями. Це помітно більше, ніж у попередньому році – експорт автомобілів виріс майже на 65% порівняно з 2022 роком, а експорт електрокарів – на 80%. Основними експортними ринками для цих транспортних засобів були Європа та країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, такі як Таїланд і Австралія.

У Сполучених Штатах зареєстровано 1,4 мільйона нових електромобілів у 2023 році, збільшившись більш ніж на 40% порівняно з 2022 роком. Хоча відносне річне зростання у 2023 році було повільніше, ніж у попередні два роки, попит на електромобілі та абсолютне зростання залишалися високими.

Продажі електромобілів у світі:

Джерело: GEVO-2023

У Європі кількість зареєстрованих електромобілів у 2023 році досягла майже 3,2 мільйона, збільшившись майже на 20% порівняно з 2022 роком. Як і в Китаї, високі показники продажів електромобілів у Європі свідчать про те, що зростання залишається стабільним у міру зрілості ринків, і кілька європейських країн досягли важливих віх у 2023 році. Наприклад, Німеччина стала третьою країною після Китаю та Сполучених Штатів, яка зареєструвала рекорд у півмільйона реєстрацій нових електромобілів на акумуляторах за один рік, причому 18% продажів автомобілів припадає на “чисті” електромобілі (і ще 6% гібридів, що підключаються до мережі).

Однак поступове скасування кількох субсидій на купівлю в Німеччині сповільнило загальне зростання продажів електромобілів. На початку 2023 року субсидії на PHEV було скасовано, що призвело до зниження продажів PHEV порівняно з 2022 роком, а в грудні 2023 року всі субсидії на електромобілі припинилися після рішення Фонду клімату та трансформації. У Німеччині частка продажів електромобілів впала з 30% у 2022 році до 25% у 2023 році. Це вплинуло на загальну частку продажів електромобілів у регіоні.

Проте в решті Європи продажі електромобілів та їхня частка зросла. Близько 25% усіх автомобілів, проданих у Франції та Великобританії, були електричними, 30% у Нідерландах і 60% у Швеції. У Норвегії частка продажів дещо зросла, попри загальне скорочення ринку, і її частка продажів залишається найвищою в Європі – майже 95%.

Продажі на ринках, що розвиваються, збільшуються, хоча і з низької бази, на чолі з Південно-Східною Азією та Бразилією.

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У 2023 році продажі електромобілів продовжували зростати в країнах з економікою, що формується, і в країнах, що розвиваються (EMDE) за межами Китаю, але в цілому вони залишалися низькими. У багатьох випадках особисті автомобілі не є найпоширенішим засобом пасажирського транспорту, особливо в порівнянні з загальними мікроавтобусами та мікроавтобусами, або дво- та триколісними транспортними засобами (2/3W), які є більш поширеними. Тому саме вони стають електрифікованими, враховуючи їх відносну доступність.

Електрифікація 2/3Ws і громадська або спільна мобільність будуть ключовими для досягнення скорочення викидів у таких випадках. Заміна на електричний транспорт 2/3W, автобусів та мікроавтобусів може бути не бажаною у всіх випадках.

Динаміка продажів триколісного електротранспорту за регіонами:

Джерело: GEVO-2023

В Африці, Євразії та на Близькому Сході електромобілі все ще рідкість, на них припадає менше 1% від загального обсягу продажів автомобілів. Однак, оскільки китайські виробники автомобілів шукають можливості за кордоном, нові моделі, включно з виробленими всередині країни, можуть збільшити продажі електромобілів.

Продажі електромобілів залишалися високими в першому кварталі 2024 року, перевищивши показники за аналогічний період 2023 року приблизно на 25% і досягнувши понад 3 мільйонів. Більшість додаткових продажів припадає на Китай, який продав приблизно на півмільйона електромобілів більше, ніж за той самий період у 2023 році. У відносному вираженні, найбільш значне зростання спостерігалося за межами основних ринків електромобілів, де продажі зросли більш ніж на 50%, що свідчить про те, що перехід до електромобільності прискорюється у все більшій кількості країн світу.

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