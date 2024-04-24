В 2023 году продажи электромобилей приблизились к 14 миллионам, 95% из которых приходится на Китай, Европу и США.

Почти 14 миллионов новых электрокаров были зарегистрированы во всем мире в 2023 году, таким образом их общее количество на дорогах достигло 40 миллионов, посчитали в Global EV Outlook (GEVO-2023) за 2023 год.

Продажи электромобилей в 2023 году превысили показатели 2022 года на 3,5 миллиона, что на 35% больше, чем в прошлом году. Это более чем в шесть раз больше, чем в 2018 году, только 5 лет назад.

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На долю электромобилей приходилось около 18% всех проданных автомобилей в 2023 году, по сравнению с 14% в 2022 году и только 2% за 5 лет до того, в 2018 году. Эти тенденции указывают на то, что рост остается устойчивым по мере зрелости рынков электромобилей.

Парк электромобилей в мире

Источник: GEVO-2023



Хотя продажи электромобилей во всем мире растут, они остаются сосредоточенными лишь на нескольких основных рынках. В 2023 году чуть менее 60% регистраций новых электромобилей было зарегистрировано в Китае, чуть менее 25% - в Европе и 10% в Соединенных Штатах, что соответствует почти 95% мировых продаж электромобилей вместе взятых.

В этих странах на электромобили приходится значительная доля местных автомобильных рынков: в 2023 году более чем каждый третий новый автомобиль, зарегистрирован в Китае, был электрическим, более каждого пятого – в Европе и каждый десятый – в Соединенных Штатах. Однако продажи остаются ограниченными в других странах, даже в странах с развитыми рынками автомобилей, таких как Япония и Индия. В результате концентрации продаж глобальные запасы электромобилей также все больше концентрируются.

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В Китае количество зарегистрированных новых электромобилей в 2023 году достигло 8,1 миллиона, увеличившись на 35% по сравнению с 2022 годом. Увеличение продаж электромобилей стало основной причиной роста общего рынка автомобилей, который сократился на 8% для обычных автомобилей (двигатели внутреннего сгорания), но в целом вырос на 5%, что свидетельствует о том, что продажи электромобилей продолжают работать по мере развития рынка.

По мере зрелости рынка отрасль вступает в фазу усиления ценовой конкуренции и консолидации. Кроме того, в 2023 году Китай экспортировал более 4 миллионов автомобилей, что сделало его крупнейшим экспортером автомобилей в мире, среди которых 1,2 миллиона были электромобилями. Это заметно больше, чем в предыдущем году – экспорт автомобилей вырос почти на 65% по сравнению с 2022 годом, а экспорт электрокаров – на 80%. Основными экспортными рынками для этих транспортных средств были Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Таиланд и Австралия.

В Соединенных Штатах зарегистрировано 1,4 миллиона новых электромобилей в 2023 году, увеличившись более чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Хотя относительный годовой рост в 2023 году был медленнее, чем в предыдущие два года, спрос на электромобили и абсолютный рост оставались высокими.

Продажи электромобилей в мире:

Источник: GEVO-2023

В Европе количество зарегистрированных электромобилей в 2023 году достигла почти 3,2 миллиона, увеличившись почти на 20% по сравнению с 2022 годом. Как и в Китае, высокие показатели продаж электромобилей в Европе свидетельствуют о том, что рост остается стабильным по мере зрелости рынков, и несколько европейских стран достигли важных вех в 2023 году. Например, Германия стала третьей страной после Китая и Соединенных Штатов, которая зарегистрировала рекорд в полмиллиона новых электромобилей на аккумуляторах за один год, причем 18% продаж автомобилей приходится на "чистые" электромобили (и еще 6% гибридов, подключаемых к сети).

Однако постепенная отмена нескольких субсидий на покупку в Германии замедлила общий рост продаж электромобилей. В начале 2023 года субсидии на PHEV были отменены, что привело к снижению продаж PHEV по сравнению с 2022 годом, а в декабре 2023 года все субсидии на электромобили прекратились после решения Фонда климата и трансформации. В Германии доля продаж электромобилей упала с 30% в 2022 году до 25% в 2023 году. Это повлияло на общую долю продаж электромобилей в регионе.

Однако в остальной Европе продажи электромобилей и их доля выросла. Около 25% всех автомобилей, проданных во Франции и Великобритании, были электрическими, 30% в Нидерландах и 60% в Швеции. В Норвегии доля продаж несколько выросла, несмотря на общее сокращение рынка, и ее доля продаж остается самой высокой в Европе – почти 95%.

Продажи на развивающихся рынках,, увеличиваются, хотя и с низкой базы, во главе с Юго-Восточной Азией и Бразилией.

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В 2023 году продажи электромобилей продолжали расти в странах с формирующейся экономикой,, и в развивающихся странах, (EMDE) за пределами Китая, но в целом они оставались низкими. Во многих случаях личные автомобили не являются самым распространенным средством пассажирского транспорта, особенно по сравнению с общими микроавтобусами и микроавтобусами, или двух- и трехколесными транспортными средствами (2/3W), которые являются более распространенными. Поэтому именно они становятся электрифицированными, учитывая их относительную доступность.

Электрификация 2/3Ws и общественная или совместная мобильность будут ключевыми для достижения сокращения выбросов в таких случаях. Замена на электрический транспорт 2/3W, автобусов и микроавтобусов может быть не желательной во всех случаях.

Динамика продаж трехколесного электротранспорта по регионам:

Источник: GEVO-2023

В Африке, Евразии и на Ближнем Востоке электромобили все еще редкость, на них приходится менее 1% от общего объема продаж автомобилей. Однако, поскольку китайские производители автомобилей ищут возможности за рубежом, новые модели, включая произведенные внутри страны, могут увеличить продажи электромобилей.

Продажи электромобилей оставались высокими в первом квартале 2024 года, превысив показатели за аналогичный период 2023 года примерно на 25% и достигнув более 3 миллионов. Большинство дополнительных продаж приходится на Китай, который продал примерно на полмиллиона электромобилей больше, чем за тот же период в 2023 году. В относительном выражении, наиболее значительный рост наблюдался за пределами основных рынков электромобилей, где продажи выросли более чем на 50%, что свидетельствует о том, что переход к электромобильности ускоряется во все большем количестве стран мира.

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