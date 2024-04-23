Украина усилила позиции на электромобильном европейском авторынке. Всего за первые 3 месяца было продано 3,4 тыс новых электричек. Это - 18 строчка среди 32 европейских стран (год назад была 19-я).

Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам продаж новых электрокаров за 1-й квартал 2024 года украинский авторынок значительно усилил позиции среди европейских стран.

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Доля электрокаров в Украине достигла 19,3% среди всех проданных автомобилей, что является одним из лучших (№9) показателей среди стран Европы.

Наибольшую долю по продажам электрокаров за первые 3 месяца текущего года зафиксировано в Норвегии – 90% (!) от всех проданных авто. Кстати, суммарный объем авторынка в Норвегии очень близок к украинскому: 22,2 тыс новых автомобилей по сравнению с 17,5 тыс в Украине, тогда как объемы продаж электрокаров отличается почти в 6 раз.

На втором месте – Дания – с 41,2% проданных новых электрокаров. Топ-3 замыкает Швеция – почти 31%.

Опережает Украину по показателям продаж новых электрокаров такие страны как Исландия, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Бельгия. В этих странах электрички занимают более 20% рынка. В свою очередь, Украина опережает Швейцарию, Францию, Австрию, Великобританию, Германию и т.д.

По абсолютным объемам рынка новых электрокаров Украина также демонстрирует положительную и одну из крупнейших в Европе динамику - +51,3% роста продаж по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Выше – только на Кипре +77,5% роста продаж, но там было продано лишь 316 новых электрокаров.