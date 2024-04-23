Україна посилила позиції на електромобільному європейському авторинку. Всього за перші 3 місяці в Україні було продано 3,4 тис нових електричок. Це – 18 рядок серед 32 європейських країн (рік тому був 19-й).

Як повідомляє AUTO-Consulting, за підсумками продажів нових електрокарів за 1-й квартал 2024 року український авторинок значно посилив позиції серед європейських країн.

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Частка електрокарів в Україні досягла 19,3% серед всіх проданих автівок, що є одним з найкращих (№9) показників серед країн Європи.

Найбільшу частку з продажів електрокарів за перші 3 місяці поточного року зафіксовано в Норвегії – 90% (!) від всіх проданих авто. До речі, сумарний обсяг авторинку в Норвегії дуже близький до українського: 22,2 тис нових автівок у порівнянні з 17,5 тис в Україні, тоді як обсяги продажів електрокарів відрізняється майже в 6 разів.

На другому місці – Данія – з 41,2% проданих нових електрокарів. Топ-3 замикає Швеція – майже 31%.

Випереджає Україну за показниками продажів нових електрокарів такі країни як Ісландія, Нідерланди, Фінляндія, Люксембург, Бельгія. В цих країнах електрички займають більше ніж 20% ринку. У свою чергу, Україна випереджає Швейцарію, Францію, Австрію, Великобританію, Німеччину тощо.

За абсолютними обсягами ринку нових електрокарів Україна також демонструє позитивну й одну з найбільших в Європі динаміку - +51,3% зростання продажів у порівнянні з 1-м кварталом 2023 року. Вище – тільки на Кіпрі +77,5% зростання продажів, але там було продано лише 316 нових електрокарів.