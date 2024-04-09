У березні поточного року значно зросли продажі електромобілів. 80% продажів складають вживані електрички.
За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 шт. (нових – 900 шт., уживаних – 3437 шт.). Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 - 207 од.;
- BYD Song Plus - 112 од.;
- Honda eNS1 - 79 од.;
- Honda M-NV - 70 од.;
- Nissan Ariya - 68 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 546 од.;
- Tesla Model 3 - 456 од.;
- Tesla Model Y - 349 од.;
- Volkswagen e-Golf - 246 од.;
- Tesla Model S - 192 од.