У березні поточного року значно зросли продажі електромобілів. 80% продажів складають вживані електрички.

За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Читайте також: 10 електромобілів з найкращим запасом ходу вартістю до 50 000 доларів

Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 шт. (нових – 900 шт., уживаних – 3437 шт.). Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 - 207 од.; BYD Song Plus - 112 од.; Honda eNS1 - 79 од.; Honda M-NV - 70 од.; Nissan Ariya - 68 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: