В марте текущего года значительно выросли продажи электромобилей. 80% продаж составляют подержанные электрички.

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно прошлогоднего марта спрос на электромобили вырос в 2,3 раза. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4337 шт. (новых – 900 шт., подержанных – 3437 шт.). Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen ID.4 - 207 ед.; BYD Song Plus - 112 ед.; Honda eNS1 - 79 ед.; Honda M-NV - 70 ед.; Nissan Ariya - 68 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: