В марте текущего года значительно выросли продажи электромобилей. 80% продаж составляют подержанные электрички.
За прошедший месяц автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
Читайте также: 10 электромобилей с лучшим запасом хода стоимостью до 50 000 долларов
Относительно прошлогоднего марта спрос на электромобили вырос в 2,3 раза. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4337 шт. (новых – 900 шт., подержанных – 3437 шт.). Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- Volkswagen ID.4 - 207 ед.;
- BYD Song Plus - 112 ед.;
- Honda eNS1 - 79 ед.;
- Honda M-NV - 70 ед.;
- Nissan Ariya - 68 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 546 ед.;
- Tesla Model 3 - 456 ед.;
- Tesla Model Y - 349 ед.;
- Volkswagen e-Golf - 246 ед.;
- Tesla Model S - 192 ед.