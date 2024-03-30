Несмотря на то, что планы автопроизводителей по производству электромобилей меняются, ежемесячно выходят новые модели, которые имеют лучшие характеристики и доступные цены.

Эксперты Autoevolution составили перечень электромобилей с наибольшим запасом хода продающихся в США, которые можно приобрести по цене до 50 тысяч долларов.

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Hyundai Ioniq 6 RWD

За 42 450 можно приобрести Ioniq 6 с батареей емкостью 77 кВт-ч и электромотор мощностью 225 л.с., что позволяет авто преодолеть 580 км на одном заряде, что делает его безоговорочным лидером в классе автомобилей с наибольшим запасом хода до 50 тысяч долларов.

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Tesla Model 3 LR AWD

Конечно, некоторые автомобили от Tesla будут иметь большую мощность, но не будут иметь такого запаса хода. К тому же они несколько дороже Hyundai. Версия Longe Range пока является самой мощной Tesla Model 3, которую можно купить. Автомобиль, стоимостью 47 740 долларов, оборудован аккумулятором на 82 кВт-ч и электромоторами общей мощностью 395 л.с. Запас хода составляет 550 км.

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Polestar 2 RWD

Интересно, что компания Polestar, которая принадлежит Geely, все еще не является прибыльной, однако ее авто являются неплохими конкурентами на рынке электромобилей. Заднеприводный Polestar 2 имеет электромотор мощностью 299 л.с., батарею емкостью 82 кВт-ч и запас хода в 520 км. Стоимость автомобиля составляет $49 900.

Chevrolet Equinox EV

В отличие от вышеупомянутых электромобилей, Equinox является кроссовером. За $34 995 владелец получает автомобиль с задним приводом мощностью 210 л.с., батареей на 75 кВт-ч, запасом хода до 515 км и просторным салоном с большим багажником.

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Kia EV6 RWD

Kia всегда играла роль модного производителя автомобилей, тогда как Hyundai является более консервативным. Kia EV6 является идеальным примером, с нетрадиционным дизайном, который стирает границы между кроссовером и хэтчбеком. Автомобиль имеет 225 "лошадок", аккумулятор на 77,4 кВт-ч и запас хода до 500 км. Стоимость - $45 950.

Tesla Model Y LR AWD

Model Y получила звание самого популярного автомобиля Европы 2023 не зря. Версия Lomge Range, которая стоит $48 900, предлагает покупателям запас хода до 500 км, полный привод и мощность в 384 лошадиные силы.

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Nissan Ariya FWD

Кроссовер Ariya станет отличным выбором для ценителей футуристического дизайна. Автомобиль с ценой в $47 190 имеет передний привод и 238 "лошадок", а аккумулятор емкостью 87 кВт-ч обеспечивает запас хода в 490 км.

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Hyundai Ioniq 5 RWD

Ioniq 5 во время своего дебюта поразил мир своим дизайном, который выглядит прекрасно и до сих пор, однако, новые Ioniq 6 и Kia EV6 имеют несколько лучшие характеристики. Чтобы получить Ioniq 5 с наибольшим запасом хода в 490 км, следует выбрать заднеприводный вариант, имеющий мощность 225 л.с и батарею на 77,4 кВт-ч. Стоимость такого авто составляет 45 850 долларов.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range

Компания Volvo поразила всех своей моделью EX 30, которая имеет довольно неплохие характеристики как для компактного кроссовера, а самое главное – достаточно скромную стоимость. Одномоторный вариант будет иметь запас хода в 440 км, мощность 268 л.с. и батарею на 69 кВт-ч.

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Volkswagen ID.4 Pro

В Украине Volkswagen ID.4 уже получил звание самого популярного электромобиля. В Америке стоимость версии с наибольшим запасом хода составляет $43 995. За такую цену кроссовер предлагает батарею на 82 кВт-ч, мотор на задней оси мощностью 201 л.с. и 440 км запаса хода.