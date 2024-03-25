Tesla готова использовать гуманоидных роботов для производства своих электрокаров. Компания опубликовала более 60 вакансий по программе Optimus. Цель: обучение роботов работе на заводах.

Tesla продолжает разработку своего гуманоидного робота. Optimus, который уже был представлен в своем втором поколении, но все еще находится на этапе тестирования, быстро совершенствуется и сейчас готовится к использованию в качестве рабочей силы на Gigafactories американской компании.

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В прошлом в рамках пилотных проектов Optimus (или Tesla Bot, как его называют) уже использовался на заводе для выполнения простых операций, но теперь, похоже, он готов к эксплуатации. Давайте посмотрим почему.

Компания Tesla опубликовала более 60 предложений работы, связанных с разработкой своего робота. Одной из запрашиваемых должностей является должность менеджера, ответственного за надзор за разработкой Optimus для повседневной работы.

Делаю свои ежедневные шаги pic.twitter.com/cEE4RBNdfo - Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) 24 февраля, 2024 г

Технику, о котором идет речь, придется работать с командой экспертов, чтобы позволить Optimus правильно передвигаться в рабочей среде, а также настроить производственные линии и инфраструктуру, пригодную как для роботов, так и для людей. В объявлении указано: "Работа будет происходить в нескольких местах и потребует частых поездок. Сильные технические навыки для выявления и смягчения рисков и быстрого реагирования на операционные проблемы и изменения целей ценятся".

Среди предложений работы есть несколько для людей, которые имеют квалификацию для тщательного анализа всех тестовых данных на Optimus, чтобы ускорить разработку, а также для людей, которые умеют программировать на языке C++.

Tesla Bot, представлен в 2021 году, остается приоритетом для Tesla. Илон Маск убежден, что он может выставить его на продажу уже в 2025 году, и уверен, что он может открыть еще неизученный рынок, который в будущем может стоить больше, чем электромобили.

Намерение Илона Маска заключается в том, чтобы предоставить людям полезного помощника, способного выполнять все изнурительные, опасные или скучные задачи, которые до сих пор поручаются людям сегодня. Какой бы научной фантастикой это не было, предложенный путь заинтересовал других автопроизводителей, которые рассматривают возможность использования гуманоидных роботов на своих заводах.