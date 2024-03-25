Tesla готова використовувати гуманоїдних роботів для виробництва своїх електрокарів. Компанія опублікувала понад 60 вакансій за програмою Optimus. Мета: навчання роботів для виробництва автомобілів на заводах.

Tesla продовжує розробку свого гуманоїдного робота. Optimus, який вже був представлений у своєму другому поколінні, але все ще перебуває на етапі тестування, швидко вдосконалюється та зараз готується до використання в якості робочої сили на Gigafactories американської компанії.

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У минулому в рамках пілотних проектів Optimus (або Tesla Bot, як його називають) вже використовувався на заводі для виконання простих операцій, але тепер, схоже, він готовий до експлуатації. Давайте подивимося, чому.

Компанія Tesla опублікувала понад 60 пропозицій роботи, пов’язаних із розробкою свого робота. Однією із запрошуваних посад є посада менеджера, відповідального за нагляд за розробкою Optimus для повсякденної роботи.

Getting my daily steps in pic.twitter.com/cEE4RBNdfo — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) February 24, 2024

Техніку, про якого йде мова, доведеться працювати з командою експертів, щоб дозволити Optimus правильно пересуватися в робочому середовищі, а також налаштувати виробничі лінії та інфраструктуру, придатну як для роботів, так і для людей. В оголошенні зазначено: «Робота відбуватиметься в кількох місцях і потребуватиме частих поїздок. Сильні технічні навички для виявлення та пом’якшення ризиків і швидкого реагування на операційні проблеми та зміни цілей цінуються».

Серед пропозицій роботи є кілька для людей, які мають кваліфікацію для ретельного аналізу всіх тестових даних на Optimus, щоб прискорити розробку, а також для людей, які вміють програмувати мовою C++.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Tesla Bot, представлений у 2021 році, залишається пріоритетом для Tesla. Ілон Маск переконаний, що він може виставити його на продаж уже в 2025 році, і впевнений, що він може відкрити ще невивчений ринок, який у майбутньому може коштувати більше, ніж електромобілі.

Намір Ілона Маска полягає в тому, щоб надати людям корисного помічника, здатного виконувати всі виснажливі, небезпечні чи нудні завдання, які досі доручаються людям сьогодні. Якою б науковою фантастикою це не було, запропонований шлях зацікавив інших автовиробників, які розглядають можливість використання гуманоїдних роботів на своїх заводах.