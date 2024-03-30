Попри те, що плани автовиробників щодо виробництва електромобілів змінюються, щомісяця виходять нові моделі, які мають кращі характеристики та доступніші ціни.

Експерти Autoevolution склали перелік електромобілів з найбільшим запасом ходу що продаються в США, які можна придбати за ціною до 50 тисяч доларів.

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Hyundai Ioniq 6 RWD

За 42 450 можна придбати Ioniq 6 з батареєю ємністю 77 кВт-год та електромотор потужністю 225 к.с., що дозволяє авто подолати 580 км на одному заряді, що робить його беззаперечним лідером в класі автомобілів з найбільшим запасом ходу до 50 тисяч доларів.

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Tesla Model 3 LR AWD

Звісно, деякі автомобілі від Tesla матимуть більшу потужність, але не матимуть такого запасу ходу. До того ж вони дещо дорожчі за Hyundai. Версія Longe Range наразі є найпотужнішою Tesla Model 3, яку можна купити. Автомобіль, вартістю 47 740 доларів, обладнано акумулятором на 82 кВт-год й електромоторами загальною потужністю 395 к.с. Запас ходу становить 550 км.

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Polestar 2 RWD

Цікаво, що компанія Polestar, яка належить Geely, все ще не є прибутковою, проте її авто є непоганими конкурентами на ринку електромобілів. Задньопривідний Polestar 2 має електромотор потужністю 299 к.с., батарею ємністю 82 кВт-год та запас ходу в 520 км. Вартість автомобіля становить $49 900.

Chevrolet Equinox EV

На відміну від вищезгаданих електромобілів, Equinox є кросовером. За $34 995 власник отримує автомобіль із заднім приводом потужністю 210 к.с., батареєю на 75 кВт-год, запасом ходу до 515 км та просторим салоном з великим багажником.

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Kia EV6 RWD

Kia завжди грала роль модного виробника автомобілів, тоді як Hyundai є більш консервативним. Kia EV6 є ідеальним прикладом, з нетрадиційним дизайном, який стирає межі між кросовером і хетчбеком. Автомобіль має 225 “конячок”, акумулятор на 77,4 кВт-год та запас ходу до 500 км. Вартість - $45 950.

Tesla Model Y LR AWD

Model Y отримала звання найпопулярнішого автомобіля Європи 2023 не дарма. Версія Lomge Range, яка коштує $48 900, пропонує покупцям запас ходу до 500 км, повний привід та потужність в 384 кінські сили.

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Nissan Ariya FWD

Кросовер Ariya стане чудовим вибором для поціновувачів футуристичного дизайну. Автомобіль з ціною в $47 190 має передній привід й 238 “конячок”, а акумулятор ємністю 87 кВт-год забезпечує запас ходу в 490 км.

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Hyundai Ioniq 5 RWD

Ioniq 5 під час свого дебюту вразив світ своїм дизайном, який виглядає чудово і дотепер, однак, новіші Ioniq 6 та Kia EV6 мають дещо кращі характеристики. Аби отримати Ioniq 5 з найбільшим запасом ходу в 490 км, слід обрати задньопривідний варіант, що має потужність 225 к.с й батарею на 77,4 кВт-год. Вартість такого авто становить 45 850 доларів.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range

Компанія Volvo вразила всіх своєю моделлю EX 30, яка має досить непогані характеристики як для компактного кросовера, а найголовніше – досить скромну вартість. Одномоторний варіант матиме запас ходу в 440 км, потужність 268 к.с. та батарею на 69 кВт-год.

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Volkswagen ID.4 Pro

В Україні Volkswagen ID.4 вже здобув звання найпопулярнішого електромобіля. В Америці вартість версії з найбільшим запасом ходу становить $43 995. За таку ціну кросовер пропонує батарею на 82 кВт-год, мотор на задній осі потужністю 201 к.с. та 440 км запасу ходу.