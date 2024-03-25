Очікується, що перший повністю електричний автомобіль Prancing Horse буде представлений в останньому кварталі 2025 року.

У недавньому інтерв’ю CNBC генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья сказав, що його інженери працюють над «звуковими підписами, які викликатимуть емоції» так само, як це робили деякі з культових спортивних автомобілів бренду в минулому протягом багатьох років.

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Бенедетто Вінья додав, що Ferrari залишається відданою продуктивності, дизайну та досвіду водіння своїх майбутніх електромобілів, сказавши, що «електромобілі не будуть мовчати».

Ми одразу згадуємо «камерний вихлоп Fratzonic», який Dodge представив із Charger EV. Ймовірно, ще занадто рано гадати, як Ferrari відтворить природний звук V8 або V12 в електромобілі.

Гарна новина, що італійський автовиробник розглядає технологію електромобілів як щось, що відкриває двері для інновацій, а не як радикальні зміни заради прихильників Грети Тунберг. «Якщо ви знаєте технології, ви знаєте, що можете робити багато речей з електромобілями», — сказав генеральний директор Ferrari виданню, коли його запитали про звук електромобілів.

Однак повідомлення Ferrari щодо електромобілів викликає здивування. З одного боку, вона сказала, що електрична революція міцно йде в Маранелло. Але минулого року Бенедетто Вінья сказав в інтерв’ю BBC , що було б «нахабно» вказувати клієнтам, що купувати.

Він підтвердив зобов’язання Ferrari продовжувати розробку двигунів внутрішнього згоряння протягом цього десятиліття та надалі (ЄС надав їй виняток, за умови, що вони працюють на вуглецевому нейтральному електронному паливі).

Ferrari очікує, що до 2026 року електричні та гібридні автомобілі становитимуть близько 60% продажів, а до 2030 року планує стати вуглецево-нейтральними. Поточна лінійка вже включає гібридні автомобілі, такі як SF90 Stradale і 296 GTB. У Маранелло також будується спеціалізований завод, де Ferrari вироблятиме електродвигуни, батареї та інвертори.