Ожидается, что первый полностью электрический автомобиль Prancing Horse будет представлен в последнем квартале 2025 года.

В недавнем интервью CNBC генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья сказал, что его инженеры работают над "звуковыми подписями, которые будут вызывать эмоции" так же, как это делали некоторые из культовых спортивных автомобилей бренда в прошлом на протяжении многих лет.

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Бенедетто Винья добавил, что Ferrari остается преданной производительности, дизайна и опыта вождения своих будущих электромобилей, сказав, что "электромобили не будут молчать".

Мы сразу вспоминаем "камерный выхлоп Fratzonic", который Dodge представил с Charger EV. Вероятно, еще слишком рано гадать, как Ferrari воспроизведет естественный звук V8 или V12 в электромобиле.

Хорошая новость, что итальянский автопроизводитель рассматривает технологию электромобилей как нечто, открывающее двери для инноваций, а не как радикальные изменения ради сторонников Греты Тунберг. "Если вы знаете технологии, вы знаете, что можете делать много вещей с электромобилями", - сказал генеральный директор Ferrari изданию, когда его спросили о звуке электромобилей.

Однако сообщение Ferrari относительно электромобилей вызывает недоумение. С одной стороны, она сказала, что электрическая революция прочно идет в Маранелло. Но в прошлом году Бенедетто Винья сказал в интервью BBC , что было бы "нагло" указывать клиентам, что покупать.

Он подтвердил обязательство Ferrari продолжать разработку двигателей внутреннего сгорания в течение этого десятилетия и в дальнейшем (ЕС предоставил ей исключение, при условии, что они работают на углеродном нейтральном электронном топливе).

Ferrari ожидает, что к 2026 году электрические и гибридные автомобили составят около 60% продаж, а к 2030 году планирует стать углеродно-нейтральными. Текущая линейка уже включает гибридные автомобили, такие как SF90 Stradale и 296 GTB. В Маранелло также строится специализированный завод, где Ferrari будет производить электродвигатели, батареи и инверторы.