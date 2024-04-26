Пекинский автосалон демонстрирует полностью электрическое будущее - об авто с ДВС здесь ничего не слышно.

18-й Пекинский международный автосалон Auto China 2024 начал работу 25 апреля, в Пекине. Он продлится до 4 мая в двух выставочных центрах, где будут показывать новые транспортные средства и автозапчасти. Общая площадь выставочных площадей составляет 220 тыс. кв. м.

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Самая большая экспозиция от мировых и местных брендов – электромобилей (EV), подчеркивая, что крупнейший в мире автомобильный рынок уже находится в полностью электрическом состоянии и не оглядывается назад, пишет Reuters.

По словам организаторов, автопроизводители намерены представить 117 новых полностью электрических и гибридных моделей против 93 на прошлогодней выставке в Шанхае, а всего будет представлено 278 автомобилей на новой энергии (NEV), что на семь больше, чем в прошлом году.

По данным автомобильной ассоциации, выставка, которая продлится в начале следующего месяца, состоялась в то время, когда продажи NEV достигли рубежа в начале апреля, и на них приходится более 50% автомобилей, проданных в Китае.

Кстати каждый пятый автомобиль, проданный в 2025 году, будет электрическим

Толпы заполонили стенды китайских производителей, таких как BYD и новичок отрасли Xiaomi. Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что количество заказов на его спортивный седан SU7 достигла 75 723.

BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, активно рекламировал свои премиальные бренды Yangwang и Denza, пытаясь избавиться от имиджа недорогого автопроизводителя.



Иностранные автопроизводители, пытались перезагрузить свои стратегии в Китае. Они представили модели специального для рынка Поднебесной – например Nissan или Mazda.

Американский автопроизводитель General Motors впервые исключил традиционные двигатели из своей линейки шоу, а немецкий Mercedes Benz отверг слухи, что он отказывается от электрификации, поскольку показал несколько новых электромобилей.

Тесла снова пропустила шоу. Зато некоторые китайские бренды обозначили планы выхода на иностранные рынки. Несколько китайских производителей представили усовершенствованные системы помощи водителю, подобные системе Tesla Full Self-Driving (FSD).