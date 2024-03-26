Сегмент акумуляторного транспорту не став винятком у тій моді, що додало електромобілям Powered by REE карт-бланш у вигляді дотації на понад 100 000 доларів.

Стартап із технологій електромобілів REE Automotive оголосив про отримання двох окремих сертифікатів CARB для кабіни шасі P7-C. Продажі цієї техніки розпочинаються в Каліфорнії й відразу потрапили під програму стимулювання.

Чогось подібного компанії REE Automotive ($REE) очікували, оскільки її електромобіль P7-C EV "x by wire" розвиває тему низькокабінних електромобілів для масштабного комерційного впровадження.

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Два роки тому на виставці CES стартап EV вперше представив свою модульну платформу P7, розроблену з урахуванням автопарків, зокрема операторів доставлення в США. Згодом REE показала два повністю електричні варіанти – нову кузовну вантажівку класу 3 під назвою P7-B і додаткове шасі з кабіною під назвою P7-C.

Перед початком виробництва компанія REE повідомила про десятки замовлень від комерційних клієнтів. Портфель заявок почав ще більше пухнути після недавнього демонстраційного показу електромобіля в рамках програми Work Truck Week.

Позаду у P7-C сертифікація Федеральних стандартів безпеки автомобільних транспортних засобів (FMVSS) з першими новими системами рульового керування та гальмування.

Компанія REE уже похвалилася своїм шанувальникам, що нова низька кабіна з електричним шасі має право на податкову пільгу в програмі комерційних чистих транспортних засобів IRS у США. Це дає змогу отримати податкову субсидію до 40 000 доларів США на автомобіль. REE також сповістила, що діють державні стимули Каліфорнійської ради з повітряних ресурсів (CARB), пропонуючи потенційну підтримку до 100 000 доларів США за транспортний засіб.

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Попри те, що сертифікати CARB походять і видаються в Каліфорнії, кілька інших штатів наслідують політику Golden State’s і впроваджують ті самі стимули для сприяння електрифікації та сталого розвитку.

"Сертифікація CARB відкриває багато дверей для нас і для наших клієнтів, оскільки тепер ми можемо продавати в Каліфорнії, і я радий за наших дилерів у Каліфорнії, коли вони починають отримувати свої вантажівки Powered by REE. Наші клієнти можуть отримувати фінансування на суму понад 100 000 доларів США, що спрощує електрифікацію автопарків. Ми віримо, що ця економія в поєднанні зі здатністю нашої технології REEcorner і x-by-wire знизити загальну вартість володіння ще більше підвищить високий попит, який ми бачимо на лінійку P7", – сповістив співзасновник і генеральний директор REE Даніель Барель.

Фото: REE Automotivе