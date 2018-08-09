Партія автомобілів-шасі КрАЗ-63221 (6х6), виготовлені за зовнішньоекономічним контрактом, вирушили до замовника в одну з північно-африканських країн.

Після установки спецобладнання вони будуть задіяні для обслуговування ліній електропередач і перевезення ремонтних бригад. В яку саме з країн український виробник вантажівок продав продуцію, пресс-служба не повідомляє.

Згідно з наведеної цитати замовника, КрАЗи були вибрані за простоту і велику вантажопідйомність. В Африці ціняться не дорогі машини з массою електроніки, а “класичні” машини, які легко обслуговуються.

Відвантажені в Африку автомобілі КрАЗ-63221 відрізняються від серійних подовженою базою і чотиридверною кабіною.

Нагадаємо, що КрАЗ випустив нову модель тягача.