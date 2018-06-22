Безкапотний повнопривідний сідельний тягач з колісною формулою 6х6 та коробкою-автомат виготовлений вітчизняним автовиробником вперше в своїй історії.

Новинка має назву КрАЗ-6510ТЕ (6х6). Головні відмінності від тягачів КрАЗ, які випускались в Кременчузі раніше – це безкапотна кабіна з місцем для відпочинку, двигун потужністю 460 к.с., коробка – автомат, лебідка з гідроприводом та сідельно-зчіпний пристрій з трьома ступенями свободи під шворінь 3,5”.

В кабіні розташовані два сидіння, за якими розміщене місце для відпочинку екіпажу. Рульовий механізм типу "гвинт-шарикова гайка" має вбудовані розподілювачем та підсилювачем.

Серед обладання нового тягача - електропідйомники стекол дверей, додатковий обігрівач та кондиціонер.

Двигун – потужністю 460 к.с., рядний, шестициліндровий. Його обладнано електромагнітною муфтою вентилятора, передпусковим підігрівачем, електричним підігрівом впускного колектора. Коробка передач автоматична , 6-ступенева, гідравлічна.

Роздавальна коробка - механічна, двоступенева, з міжосьовим диференціалом, що блокується.

Мости центральні, двоступеневі, одношвидкісні, з міжколісними диференціалами, із механізмами блокування диференціалів на середньому та задньому мостах.

Повна маса сідельного тягача КрАЗ-6510ТЕ - 28000 кг, а допустиме навантаження на сідельно-зчіпний пристрій - 17 000 кг.

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Автопоїзд у складі тягача і напівпричепу повною масою 65 000 кг, розвиває максимальну швидкість 65 км/год. Максимальний кут підйому, що долається автопоїздом, - 36 % (19°), боковий крен - 20 °, глибина броду - 1,2 м., радіус повороту тягача - 10 м.

Колеса мають систему централізованої підкачки шин. Механічна лебідка, розташована на рамі за кабіною - з гідроприводом, тяговим зусиллям 15 т, 63-метровим тросо,. Вона призначена для витягування власними засобами техніки на напівпричіп.

Сідельно-зчіпний пристрій Georg Fisher SK-HD 38.36 G під шкворінь 3,5 дюйми, висотою 290 мм, висота підставки ≈385 мм, забезпечує повний поворот зчіпного шкворня навколо своєї вертикальної осі; поворот в вертикальній повздовжній площині симетрії СЗП на кут не менше +17º / -14º; поворот в вертикальній поперечній площині вліво та вправо на кут не більше ±7 º.

Нагадаємо, що українська армія отримала нову повнопривідну вантажівку "Богдан".