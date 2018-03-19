У Збройних Силах України розпочато експлуатацію повнопривідної моделі вантажівки "Богдан".

Нещодавно у частинах Міністерства Оборони України успішно завершилися визначальні відомчі випробування автомобіля "Богдан 63172". За їх результатами нова модифікація автомобіля "підтвердила належний технічний рівень підготовки автомобіля, який забезпечує виконання покладених на нього завдань", повідомляють на Фейсбук-сторінці корпорації "Богдан". Відтак цей трьохосний повнопривідний автомобіль було рекомендовано "допустити до експлуатації в Збройних Силах України в особливий період".

Основні агрегати так кабіна вантажівки запозичена з білоруського МАЗу. Він має три осі, причому всі вони ведучі. А от двигун – китайський: Weichai Power. Це шестициліндровий дизельний мотор з турбонаддувом, робочий об’єм якого становить 9,7 л, а потужність — 380 к.с. Застосування цих двигунів дозволило автовиробникові відмовитися від використання складових російського виробництва по всій лінійці продукції.

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Нова вантажівка здатна розвивати максимальну швидкість до 85 км/год і має запас ходу у 1447 км. Автомобіль здатний перевозити 48 осіб у відповідно обладнаному для цього кузові. Загальна вантажопідйомність нової армійської вантажівки становить 11000 кг.

Вантажівка Богдан 63172 створена спеціально для потреб української армії.

Вантажні автомобілі "Богдан 63172" підвищеної прохідності, обладнані бортовою платформою, призначені для перевезення особового складу, різних вантажів,буксирування транспортних і спеціальних причепів (озброєння і військової техніки) по всіх видах доріг, бездоріжжю і пересіченій місцевості. Авто обладнано системою регулювання тиску повітря в шинах, лебідкою з тяговим зусиллям 12000 кгс, і передпусковим підігрівачем.

Нагадаємо, що в Україні стартувало виробництво нового позашляховика.