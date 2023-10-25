Один з провідних виробників тентів для вантажних автомобілів компанія Теnt.ua розробила й виконала у партнерстві з заводом спецтехніки "Техкомплект" бортову тентову платформу з миттєвою розшнуровкою кузова.

Тентова платформа на базі Iveco Daily 35С14HD (136 к.с) зроблена для підприємства з обслуговування паркових зон, пам'ятників, зелених насаджень.

Кузов за подвійною кабіною отримав риштування з тентом зі спеціальним шнуруванням на еспандері. Це дозволяє отримати швидкий доступ всередину до садового робочого інвентаря та обладнання - хвилинне розкриття борту.

Така схема фіксації значно швидша у розшнуруванні, ніж клапанна. Фото: Техкомплект

Загалом же замовлення на зручні в експлуатації та маневрені комерційні автомобілі з дубль-кабіною для перевезення ремонтних та сервісних бригад у кількості 5-6 робітників набирають дедалі більшої популярності. Підприємства комунальної сфери, енергозабезпечення вибирають не просто добротні бортові чи тентові версії бригадні машин, але й зручні у користуванні.

Дворядна кабіна спецтранспорту для бригадного виїзду виходить на пік популярності. Фото: Техкомплект

Кілька днів "Техкомплект" завершив виконання і відправив замовнику на відновлення південних регіонів в Україні два автомобілі на шасі JAC N56 DC (150 к. с. ) з дворядною кабіною. На це замовлення завод зробив відкриту бортову алюмінієву платформу (3200 х 1800 х 400 мм), що здатна брати майже 2,9 тони палетного, фасованого чи звичайного вантажу навалом.

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У вересні також були спецмашини з дворядними кабінами. Для будівельників Полісся на об’єкти відбудови пошкоджених споруд виготовили спеціалізовану бортову платформу на нове малотоннажне шасі Renault Master, а для ремонтників автогідропідіймач на шасі Iveco Daily 60C16D.

Бригадний автомобіль для енергетиків, відвантажний виробником спецтехніки 25 жовтня. Фото: Техкомплект

Наприкінці жовтня "Техкомплект" повідомив про відвантаження енергетикам аварійно-ремонтні майстерні на шасі JAC – N56, теж з дворядною кабіною.

Цей вантажопасажирський автомобіль має салон на екіпаж з шести чоловік – 5+1. Тут один пасажир сидить біля водія, а задній ряд розрахований на чотирьох.

Виготовлений на заводі кузов має суцільнометалеві двостулкові задні двері. Вантажність становить 3445 кілограмів. В моторній підкабінній ніші стоїть дизельний двигун HFC4DE1-1D Євро-5 потужністю 110 кВт.