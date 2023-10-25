Один из ведущих тентовых производителей для грузовых автомобилей компания Теnt.ua разработала и выполнила в партнерстве с заводом спецтехники "Техкомплект" бортовую тентовую платформу с мгновенной расшнуровкой кузова.

Тентовая платформа на базе Iveco Daily 35С14HD (136 л.с) сделана для предприятия по обслуживанию парковых зон, памятников, зеленых насаждений.

Кузов за двойной кабиной получил леса с тентом со специальной шнуровкой на эспандере. Это позволяет получить быстрый доступ внутрь к садовому рабочему инвентарю и оборудованию - минутное открытие борта.

Такая схема фиксации значительно быстрее в расшнуровке, чем клапанная. Фото: Техкомплект

В целом же заказы на удобные в эксплуатации и маневренные коммерческие автомобили с дуэт-кабиной для перевозки ремонтных и сервисных бригад в количестве 5-6 рабочих набирают все большую популярность. Предприятия коммунальной сферы, энергообеспечения выбирают не просто добротные бортовые или тентовые версии бригадных машин, но и удобные в использовании.

Двухрядная кабина спецтранспорта для бригадного выезда выходит на пик популярности. Фото: Техкомплект

Несколько дней назад "Техкомплект" отправил заказчику на восстановление южных регионов Украины два автомобиля на шасси JAC N56 DC (150 л. с.) с двухрядной кабиной. По этому заказу завод сделал открытую бортовую алюминиевую платформу (3200 х 1800 х 400 мм), способную брать почти 2,9 тонны паллетного, фасованного или обычного груза навалом.

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В сентябре тоже были спецмашины с двухрядными кабинами. Для строителей Полесья на объекты восстановления поврежденных сооружений изготовили специализированную бортовую платформу на новом малотоннажном шасси Renault Master, а для ремонтников смонтировали автогидроподъёмник на шасси Iveco Daily 60C16D.

Бригадные автомобили для энергетиков, производитель спецтехники отгрузил 25 октября. Фото: Техкомплект

В конце октября "Техкомплект" сообщил об отгрузке энергетикам аварийно-ремонтных мастерских на шасси JAC N56, тоже с двухрядной кабиной.

Этот грузопассажирский автомобиль имеет салон на экипаж из шести человек – 5+1. Здесь один пассажир сидит рядом с водителем, а задний ряд рассчитан на четырех.

Изготовленный на заводе кузов имеет цельнометаллическую двустворчатую заднюю дверь. Грузоподъемность составляет 3445 килограммов. В моторной подкабинной нише стоит дизельный двигатель HFC4DE1-1D Евро-5 мощностью 110 кВт.