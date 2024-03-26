Сегмент аккумуляторного транспорта не стал исключением в той моде, что добавило электромобилям Powered by REE карт-бланш в виде дотации на более чем 100 000 долларов.

Стартап по технологиям электромобилей REE Automotive объявил о получении двух отдельных сертификатов CARB для кабины шасси P7-C. Продажи этой техники начинаются в Калифорнии и сразу попали под программу стимулирования.

Чего-то подобного компании REE Automotive ($REE) ожидали, поскольку ее электромобиль P7-C EV "x by wire" развивает тему низкокабинных электромобилей для масштабного коммерческого внедрения.

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Два года назад на выставке CES стартап EV впервые представил свою модульную платформу P7, разработанную с учетом автопарков, в частности операторов доставки в США. Впоследствии REE показала два полностью электрические варианты – новый кузовной грузовик класса 3 под названием P7-B и дополнительное шасси с кабиной под названием P7-C.

Перед началом производства компания REE сообщила о десятках заказов от коммерческих клиентов. Портфель заявок начал еще больше пухнуть после недавнего демонстрационного показа электромобиля в рамках программы Work Truck Week.

Позади у P7-C сертификация Федеральных стандартов безопасности автомобильных транспортных средств (FMVSS) с первыми новыми системами рулевого управления и торможения.

Компания REE уже похвасталась своим поклонникам, что новая низкая кабина с электрическим шасси имеет право на налоговую льготу в программе коммерческих чистых транспортных средств IRS в США. Это позволяет получить налоговую субсидию до 40 000 долларов США на автомобиль. REE также сообщила, что действуют государственные стимулы Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB), предлагая потенциальную поддержку до 100 000 долларов США за транспортное средство.

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Несмотря на то, что сертификаты CARB происходят и выдаются в Калифорнии, несколько других штатов следуют политике Golden State’s и внедряют те же стимулы для содействия электрификации и устойчивого развития.

"Сертификация CARB открывает много дверей для нас и для наших клиентов, поскольку теперь мы можем продавать в Калифорнии, и я рад за наших дилеров в Калифорнии, когда они начинают получать свои грузовики Powered by REE. Наши клиенты могут получать финансирование на сумму более 100 000 долларов США, что упрощает электрификацию автопарков. Мы верим, что эта экономия в сочетании со способностью нашей технологии REEcorner и x-by-wire снизить общую стоимость владения еще больше повысит высокий спрос, который мы видим на линейку P7", – сообщил соучредитель и генеральный директор REE Даниэль Барель.

Фото: REE Automotivе