Какими были главные премьеры столичных выставок автотехсервиса и коммунального транспорта в Киеве

Это уже 4-я выставка коммерческого и специального автотранспорта и 31-я специализированная выставка автосервиса и послепродажного обслуживания автомобилей.

Конечно, с масштабами довоенного периода нынешние объемы экспозиций как в павильоне, так и на уличной площадке сравнивать не стоит, но посмотреть было что.

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Автобусы

Среди отечественных производителей приятно поразил черниговский "Эталон". Он не только порадовал, но и удивил интересными решениями, которые не часто встретишь даже в автобусах ведущих европейских брендов.

Показ городского 167-сильного пассажирского автобуса под названием "Мальва" состоялся без пышных торжеств, хотя эта разработка заслуживает большего. Перспектива у машины хорошая и спрос появится, поскольку новичок будет по душе не только автоперевозчикам, но и тем, кто их услугами пользуется.

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Как рассказал начальник отдела сбыта Леонид Целик, это – дебют и пока единственный автобус. Если перевозчики заинтересуются пассажирской машиной, то уже осенью, с сентября, начнется ее серийный выпуск.

Всего планируется поставить в производство две версии "Мальвы". В первом варианте имеем двухдверную низкопольную классику с просторной накопительной зоной для детских/инвалидных колясок и стоячих пассажиров напротив дверей в центре салона. Здесь 24 стационарных пассажирских сиденья и общая паспортная вместимость 72 пассажира.

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Во втором случае установлено 22 сиденья, но есть еще два боковых откидных кресла в дополнительно созданной накопительной зоне. Ее обустроили справа в салоне перед передней колесной аркой. Это добавляет пространства, поскольку паспортная общая вместимость остается такой же – 72 места.



Коммунальный транспорт

Отечественный производитель спецтехники "Альфатекс" пришел на выставку с несколькими образцами коммунальной и ремонтно-сервисной группы. Однако внимание привлекла дебютная уборочная машина – вакуумный пылесос.

Новичка машиностроители из Кременчуга построили на китайском шасси Dayun CGC1120. Они являются дистрибьюторами этой марки в Украине.

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Надстройка – турецкой компании Ceksan, дилерами которой является "Альфатекс". Пылесос АО МВП имеет автономный двигатель JCB (105 л.с), две турбины на каждое сопло, поскольку это двусторонний уборщик. Также стоят две боковые и одна средняя щетка под машиной.

Система орошения снабжена резервуаром воды на 1300 л. Через разливные форсунки увлажняется поверхность в зоне работы щеток.

По словам менеджера компании Максима Корецкого, такой пылесос привлечет коммунальные службы городов своей производительностью - за операционный час убирает 34 500 квадратных метров.

Коммерческие малолитражки

Гендиректор столичной компании "Юрмаш" Ян Герцог обратил внимание на самого маленького представителя коммерческого флота с логотипом DongFeng C31 грузоподъемностью 1115 килограммов.

Полуторалитровый по объему двигатель DK 15-06 экологического стандарта Евро-6 имеет всего 100 лошадиных сил. Его комплектуют в паре с механической КПП. Для городской развозки товаров такого потенциала достаточно как для бортовой версии, так и для фургона (С32) и пассажирского микроавтобуса (С32), имеющих большую парусность.

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На выставке "Юрмаш" демонстрировал бортовую машину, разработанную для нужд коммунальных, дорожно-ремонтных, аварийных и сервисных служб. При необходимости на этом шасси можно поставить любую надстройку, в т.ч. аграрной палитры – небольшому фермерскому хозяйству будет по душе собственный молоковоз или топливозаправщик с двумя секциями для бензина и солярки.

Электрические фургоны

Недавно созданная в Бортничах компания Maxus взяла на себя обязанности официального дилера производителя аккумуляторных машин с таким же названием. На выставочный подиум киевляне вышли с короткобазовой моделью е-Deliver 3. Это – одна из немногих машин, созданная с нуля именно как электрический фургон.

Автомобиль может перевозить 1095 кг груза на расстояние 371 километр. Для этого его укомплектовали аккумулятором емкостью 50,2 кВт-ч. Батарея заряжается с помощью зарядной коробки с интегрированным зарядным устройством на 6,6 кВт примерно 8 часов. Однако быстрое зарядное устройство (DC) сокращает время зарядки до 45 минут.

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Как прогнозирует развитие рынка электромобилей коммерческого сегмента представитель компании Maxus Владислав Горбач, вскоре подобные аккумуляторные фургоны заполонят столицу и города страны – идет неотвратимый процесс транспортной электрификации.

Чтобы занятую нишу удержать на украинском рынке, компания дала пятилетнюю гарантию или на 100 000 км пробега на e-Deliver 3. Аккумулятор также в довогосрочной гарантии 8 лет/160 000 км.

С корейской родословной

"Авто-регион" показал на выставке шасси Daewoo Dexen Vision, кабина которого выполнена в удивительной бирюзовой расцветке. Среднеразмерный 10-тонник грузоподъемностью 6950 кг находится в такой нише, где конкурентов не так уж и много. Это делает машину довольно привлекательной, поскольку "родственники" 18-тонного грузового класса уже в Украине известны и хорошо себя показали.

В выставочном статусе это первый показ Dexen, хотя в Украину в нынешнем году ввезена довольно большая партия шасси. На них уже настраивают коммунальные надстройки, уже сделаны первые мусоровозы. По словам менеджера Богдана Левчука, Daewoo Dexen даже лучше укомплектован относительно таких же 10-тонников некоторых европейских и азиатских производителей.

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Если считать расход топлива, то здесь на сотню пробега на литр-полтора меньше потребления топлива, чем у машины такой же размерной группы другого корейского производителя. Ожидается, что основные потребители такой техники будут из небольших городов, райцентров и сельских громад, которым нужна коммунальная, транспортная бортовая или самосвальная техника на шасси с экономичным расходом топлива и хорошим моторесурсом. Dexen – именно из таких.

Для малого и среднего бизнеса

Уже известный своими кузовными надстройками "Завод специального оборудования" из села Ирклиев Черкасской области привез на выставку две грузовые машины аккумуляторного сегмента Nextem с промтоварными кубовидными фургонами. Эти китайские машины уже сертифицированы в Европе, но в Украине эта процедура еще впереди.

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Привлекает внимание самая маленькая и популярная в странах Евросоюза Nextem Orca, то есть "Косатка". Это – легкая универсальная грузовая платформа с промтоварным крытым кузовом. Несмотря на небольшие размеры, а внутренний объем фургона здесь всего 5 кубометров, коммерческая малолитражка имеет однотонную полезную нагрузку.

Секрет в том, что кузов здесь сделан из тонкостенных сэндвич-панелей. Поэтому он получился легким, но прочным. Благодаря добротной фурнитуре фургон герметичен, даже на сельской грунтовке пыль внутрь не проникнет.

Для городской дистрибуции, частных сельских магазинов, служб доставки, почтовой связи или коммунальных структур территориальных громад этот автомобиль пригодится. Если сюда навесить небольшую рефрижераторную установку, то соответствующую температуру в летнюю жару или мороз такой "реф" будет хорошо держать даже несмотря на тонкостенный сэндвич. Правда, грузоподъемность уменьшится на вес дополнительного оборудования.

Здесь стоит батарея LFP на 33 кВт с пиковым крутящим моментом двигателя 150 Нм. На одной зарядке автомобиль может наездить 200 километров – средний пробег автомобиля почтовой связи за смену. Для зарядки требуется 5 часов.

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Рядом стояла еще одна такая же аккумуляторная машина под названием Humpback, но в немножечко большем масштабе, которую малолитражкой уже не назовешь – настоящая "полуторка". Она имеет 300-километровый запас хода на одной зарядке и 18-кубовый промтоварный кузов из таких же из тонкостенных сэндвич-панелей и герметичной фурнитурой на задних и правых боковых дверях, как и у "Косатки".

Здесь, как подчеркнула директор "Завода специального оборудования" Виктория Швыдкая, стоит батарея на 66 кВт с крутящим моментом электродвигателя 170 Нм, заряжающаяся за 6,5 часа. То есть смену отработает гарантированно и – на зарядку.