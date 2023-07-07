Голландская транспортная компания Vlot Logistics и один из самых влиятельных европейских производителей грузового транспорта DAF ввели в эксплуатацию полностью электрический автомобиль DAF CF Electric LHV.

Огромная фура с платформами для перевозки контейнеров укомплектована крюковым гидропогрузчиком HIAB грузоподъемностью 23 т/м. Это первая подобная версия для Нидерландов, хотя упомянутый автоперевозчик с электротяговыми машинами давно имеет дело.

Использование грузовиков с нулевым уровнем выбросов стало для Vlot Logistics приоритетным. Еще в 2011 году компания уже участвовала в создании одного из первых фургонов с электроприводом в Нидерландах. В настоящее время ее парк насчитывает 10 электрогрузовиков, включая комбинированную DAF CF Electric LHV.

Среди них есть автомиксер, что очень актуально для доставки бетонных смесей в центры европейских городов, куда автомобилям с дизельными двигателями дорога закрыта.

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Электрогрузовик может транспортировать сразу три 20-футовых контейнера. Фото: Ceesvanderwal

" Мы в основном используем электротяговый транспорт для перевозки арендованных контейнеров. С комбинацией LHV мы можем взять сразу три 20-футовых контейнера или 40-футовый и 20-футовый контейнер, что является еще одним большим преимуществом, когда речь идет об ограничении транспортных перемещений. Это показывает, что с технологической точки зрения в области автомобилей с нулевым уровнем выбросов были достигнуты большие успехи. ", – говорит владелец Vlot Logistics Рокус Влот.

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По мнению владельца компании, впоследствии грузовой автомобиль будет задействован не только в перевозке контейнеров. Благодаря крюковому погрузчику эту комбинацию можно использовать для транспортировки в сфере строительства и логистики.

Электрогрузовик на одном заряде батареи может проехать от 200 до 250 км. Фото Ceesvanderwal

В Роттердаме Vlot Logistics имеет собственную зарядную станцию постоянного тока мощностью 300 кВт. В течение часа аккумулятор DAF CF Electric набирает заряд до 80%.

Здесь также есть существенная экономия: часть требуемой энергии поступает от солнечных батарей, размещенных на крышах помещений Vlot Logistics.