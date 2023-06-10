На грузовик монтируются будки-кунги, которые затем оснащаются большой комплектацией приборов и инструментов - от станков до сварочных полуавтоматов.

Украинские волонтеры реализуют проект по созданию передвижных авторемонтных мастерских для военных на базе подержанных английских грузовиков Leyland DAF.

Проектом занимается благотворительный фонд Петра Порошенко и общественная организация “Дело громад”.

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Передвижные авторемонтные мастерские позволяют ремонтировать поврежденную военную без отвода в тыл, близко к передовой. Такие авторемонтные мастерские нужны в каждом батальоне Вооруженных Сил Украины. В 2023 году волонтеры планируют поставить в войска 50 подобных машин.

Автомастерские производятся на базе полноприводного грузовика Leyland DAF, партию которых приобрели за границей. Стоимость одной передвижной автомастерской – около 924 000 гривен.

Серия из 50 машин позволила договориться о минимальных ценах на изготовление фургона и скидках от поставщиков инструментов.

Недавно очередную мастерскую передали в отдельную президентскую бригаду, которая воюет на Востоке.

В Украине также подобным проектом занимается благотворительный фонд "Вернись живым", который передал военным мобильные мастерские для восстановления бронемашин HMMWV.





Каждая передвижная станция оборудована манипулятором, генератором, компрессором и мобильным шиномонтажем, а также всем необходимым инструментом и удобным рабочим местом.